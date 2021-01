Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta, “L’ho difesa con le unghie e con i denti..”

E finalmente anche Marzia Gregoraci sbarca in tv. Corteggiata in questi mesi dalle trasmissioni Mediaset per commentare e dire la sua sulle evoluzioni della sorella al Grande Fratello Vip 2020, alla fine sembra che la bella calabrese oggi si mostrerà a Verissimo dove arriverà mano nella mano con la sorella vippona. Spesso e volentieri Federica Panicucci a Mattino5 ha parlato di inviti fatti alla sorella Marzia e all’entourage della calabrese ma mai accettati ma adesso sembra essere arrivato il momento della verità. Marzia sarà in studio e finalmente potrà dire la sua sul percorso di Elisabetta, su tutti gli uomini che si sono alternati in tv e anche le presunte amiche che si sono finte conoscenti per parlare di lei e avere un posto da opinionista nei programmi televisivi. Il promo lancia la loro partecipazione al grido di ‘Elisabetta Gregoraci presenterà sua sorella in tv per la prima volta’ e adesso i fan sono già pronti a capire cosa succederà e cosa diranno.

Marzia Gregoraci, chi è e che lavoro fa?

Ma chi è Marzia Gregoraci? Oltre ad essere la sorella della showgirl calabrese, classe 1982, si occupa di moda (anche se non sappiamo bene che lavoro faccia) e ha un passato da meteorina. Adesso vive a Roma con tutta la sua famiglia. Marzia ha due figli, nati dal matrimonio con Antonio Scaramuzzino, Gabriel e Ginevra. Proprio quest’ultima è la pupilla di zia Elisabetta visto che ne è stata anche madrina di battesimo. Le due sorelle, come spesso accade, hanno avuto spesso un rapporto conflittuale ma sicuramente il loro legame è diventato ancora più forte da quando la loro madre è morta a causa di un tumore ormai oltre dieci fa. Adesso sono loro due ad occuparsi del padre che, però, a differenza delle figlie, non ha mai voluto lasciare Soverato, la loro città natale, anche se spesso va a trovare le figlie a Roma e viceversa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA