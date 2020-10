Marzia Gregoraci, sorella Elisabetta/ “Fuori c’è tanta gente cattiva e invidiosa”

Prima di scoprire l’esito del televoto del Grande Fratello Vip del 30 ottobre, per Elisabetta Gregoraci arriva una sorpresa. Alfonso Signorini la chiama nella stanza super led e le mostra una foto che la mostra abbracciata a sua sorella, Marzia. La conduttrice quasi si commuove, poi le dedica alcune parole toccanti: “Io e Marzia abbiamo solo due anni di differenza, quindi siamo cresciute insieme. Abbiamo condiviso tantissime cose, dalle cose belle alle cose brutte. Ha due figli stupendi.” Ecco che Alfonso le annuncia che anche la sua Marzia ha deciso di inviarle un messaggio.

La lettera di Marzia alla sorella Elisabetta Gregoraci

Ecco le parole di Maria per la sorella Elisabetta al Grande Fratello Vip: “Ciao sister, ci tenevo che ti giungesse un mio messaggio. Volevo dirti che mi manchi veramente tanto e ti voglio un mondo di bene. – e ancora – Non ti nego che non vedo l’ora che tu esca da quella casa per poterti riabbracciare e stringere forte. Volevo dirti che fuori c’è tanta gente cattiva e invidiosa ma che ci sono anche tanti amici e tante persone che ti vogliono bene. Ti mando un bacio grandissimo e un abbraccio fortissimo. Ti voglio bene”, ha concluso Marzia. Elisabetta, felicissima, ha ricambiato a distanza l’affetto ricevuto.

