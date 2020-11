Marzia Gregoraci, sorella Elisabetta/ “Violenza verbale verso di lei al Grande Fratello VIP”

Marzia Gregoraci è la sorella di Elisabetta Gregoraci concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La sorella di Elisabetta in questi giorni ha preso le sue difese dopo che nell’ultima puntata del reality show di Canale 5 è stata presa di mira prima da Antonella Elia e poi da Guenda Goria. “Solo chi conosce veramente mia sorella può testimoniare la persona straordinaria che è” – ha scritto Marzia sui social che è molto seguita. Non solo, nel lungo messaggio la sorella di Elisabetta Gregoraci ha letteralmente puntato il dito contro la grande macchina del Grande Fratello Vip 5 scrivendo: “credo che il problema non sia se piace o meno una persona, ma le parole lesive che vengono usate. Ritengo che ieri sera sia passato un messaggio di cattiva televisione e che si sia violato il rispetto verso una donna in primis, e verso tutte le persone che stavano lì a guardare. Trovo veramente ci sia stata una “violenza” verbale che ha superato ogni limite e credo che non debba passare inosservata! Mi dispiace essermi trovata anch’io li come telespettatrice!”.

Marzia Gregoraci difende la sorella Elisabetta

A Marzia Gregoraci non sono minimamente piaciute le affermazioni di Antonella Elia che parlando della sorella Elisabetta l’ha definita una gatta in calore per come si è avvicinata all’ex velino Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci, infatti, continua ad essere preda facile nella casa del GF VIP, ma per fortuna fuori dalla casa sono tantissime le persone che credono in lei e le vogliono bene. Per questo sotto il lungo messaggio di Marzia Gregoraci ci sono anche parole di stima ed affetto come quello di Micaela Ottomano, la migliore amica di Elisabetta Gregoraci che ha scritto: “con profonda tristezza sto assistendo a questo massacro mediatico di un livello inqualificabile. Chi come me, Ti conosce profondamente, sa che sei sempre stata una persona speciale, dotata di una straordinaria carica umana, accompagnata da una profonda intelligenza e una umiltà raramente riscontrabile in altri individui. Ti sei creata un percorso passo dopo passo, grazie a tanti sacrifici a cui ho sempre assistito e non possiamo permettere a nessuno ma dico a nessuno di mettere in discussione tutto ciò che hai fatto fino ad ora. E allora auspico e ne sono certa che la gente da casa abbia compreso appieno il tuo animo sano e pulito come pochi e che ciò prevalga su tanta malvagità gratuita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA