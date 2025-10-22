Marco Columbro spende parole al miele per la compagna Marzia Risaliti, con la quale fa coppia fissa da quasi quindici anni

Da diversi anni, il cuore di Marco Columbro batte per Marzia Risaliti: chi è la ‘nuova’ compagna

Marco Columbro è sempre stato piuttosto riservato sul fronte della vita privata e sentimentale. L’attore e conduttore, generalmente, preferisce mantenere per sé gli aspetti personali, ma uno strappo alla regola lo fa quando viene interpellato sulla sua dolce metà Marzia Risaliti, la compagna con cui ha voltato pagina dopo la rottura dall’ex Stefania Santini. Se con Stefania è rimasto per circa vent’anni, con Marzia viaggia verso i quindici. “Ho una compagna che è intelligente, simpatica e bella”, ha raccontato Marco Columbro in una intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me.

Con l’attrice è scattato un colpo di fulmine grazie alla passione comune per il teatro e oggi i due sono uniti più che mai. “E’ un po’ come se fosse la mia consigliera”, ha svelato fiero e orgoglioso Marco.

Marco Columbro, le dolci parole per la compagna Marzia Risaliti: “Quando la vidi la prima volta…”

In un passaggio sul magazine Diva e Donna, invece, Marco Columbro aveva spiegato di aver incontrato la compagna Marzia per caso. In pratica l’attrice si recò a Roma per delle prove e lui, che la vide all’opera, ne rimase folgorato. Ciononostante, per sua stessa ammissione, almeno gli inizi si mostrò antipatico, forse per non far trasparire il suo interesse.

“Era solo una tattica, io vidi una bella donna e non volevo riconoscere che ne ero rimasto affascinato”, l’ammissione di colpa di Marco Columbro. Così per rimediare ad un’apparente scortesia, lo showman decide di invitarla a teatro, a Firenze, dando poi vita ad una di telefonate e incontri che sono stati il preludio alla grande storia d’amore di oggi.