Marzia Risaliti, chi è la compagna di Marco Columbro

Marco Columbro ha vissuto un grande successo professionale, tra teatro e soprattutto tanta televisione, dove è stato non solo conduttore di format storici come Buona Domenica e Paperissima, ma anche attore di celebri fiction. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sempre piuttosto riservata a dispetto della sua indubbia notorietà, negli anni ’90 il conduttore ha vissuto una breve storia d’amore con l’ex compagna Elena Perrucchini, che gli ha regalato la gioia della paternità con la nascita del figlio Luca nel 1993.

Dopo una breve relazione negli anni 2000 con Stefania Santini, anch’essa naufragata, Marco Columbro oggi è da diversi anni sentimentalmente legato all’attuale compagna Marzia Risaliti. La coppia è estremamente riservata e non ha mai dato in pasto al gossip dettagli sulla loro storia d’amore che durerebbe da circa 15 anni; di lei sappiamo però che è un’attrice di teatro e che, proprio grazie alla comune passione per questa arte, si sono incontrati e conosciuti.

Marco Columbro e Marzia Risaliti: “Il nostro amore maturo e passionale“

Ma che cosa sappiamo della storia d’amore tra Marco Columbro e la compagna Marzia Risaliti? Nelle rare dichiarazioni pubbliche in merito alla sua vita privata, il conduttore, in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel 2023 nel salotto di Serena Bortone, aveva raccontato il loro primo incontro, quando lui per strategia si mostrò inizialmente indifferente. Alla fine i due si sono innamorati e, a tal proposito, ha definito il loro amore “più maturo, consapevole, ma comunque passionale”.

Inoltre, in un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore ha anche raccontato il supporto della sua compagna Marzia nella gestione della sua attività, una locanda in Toscana, in Val d’Orcia: “Stiamo insieme da 13 anni: è in gamba, solare, mite. Ha fatto l’attrice, ha vissuto all’estero, tra poco prenderà in gestione la mia Locanda Vesuna, in Toscana. Vuole trasformarla in un polo artistico”.