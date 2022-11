Marzia, scomparsa da Pontecagnano/ Testimone: “Sapevamo tutto. La picchiavano e…”

Marzia Capezzuti, in paese sapevano tutto: “Ecco perché non abbiamo denunciato”

Marzia Capezzuti, scomparsa da Pontecagnano dove abitava da anni con l’ex fidanzato, Alessandro, e con Barbara, la cognata, era costretta a prostituirsi e continuamente maltrattata. La giovane, sparita nel nulla nel 2021, potrebbe essere morta. Gli inquirenti stanno infatti indagando su un cadavere trovato nelle zone in cui Marzia abitava con la famiglia degli orrori, che la picchiava di continuo, come raccontano anche persone che conoscevano bene Barbara.

George Ciupilan in crisi al GF Vip 2022/ "Non mi allontano da Nikita, ma sto male..."

Un testimone, in paese, ha raccontato a Storie Italiane: “Lo sapevamo tutti quanti, anche dentro casa, per non farla andare sopra. Si sentivano le urla. Lei non andava via perché la manipolavano, aveva paura, aveva paura che subito la prendessero appena lei se ne andava. Lei ha fatto la proposta di prostituirsi ad una persona che conosco, ma la metà doveva andare a lei. Lo facevano fare ad altri, figuriamoci se non lo facevano fare e lei che non stava tanto bene. Lei dormiva su un materasso per terra. Non abbiamo denunciato perché avevamo paura. Loro sono persone vendicative. Io la vedevo, la salutavo, ma non le chiedevo niente per paura”.

GF Vip, Sarah Altobello "mio agente innamorato di me"/ Patrizia Rossetti: "Gli dissi 'se non mi dai i soldi…'

Marzia Capezzuti, Barbara: “I genitori non la volevano”

L’inviata di Storia Italiane ha raccontato che Marzia Capezzuti è sparita poco dopo che i genitori della donna, residenti vicino Milano, erano stati avvisati dei maltrattamenti nei confronti della loro figlia: “I carabinieri hanno chiamato prima i genitori di Marzia che sono a Milano per avvertirli che dentro questa casa la loro figlia era maltrattata. Così il padre chiama Barbara chiedendo delle spiegazioni e guarda caso poco dopo Marzia scompare”.

In una testimonianza, Barbara, ora indagata insieme ad altre cinque persone, parlava così dei genitori di Marzia: “Io non mi sono mai tirata indietro. Ho sempre detto che potevano venire a vederla. Fate vedere pure la realtà di come la trattavano in casa. La madre non la voleva in casa. Il padre non la voleva in casa perché accettava più la ex compagna con i figli che Marzia. Perché non girano attorno ai genitori?”

Uomini e donne, Monica dice addio a Federico/ "Sceglie Noemi? Tempo di 2 copertine.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA