Marzia, sorella Elisabetta Gregoraci/ “La vita è un dono, una sorella è di più…”

Elisabetta Gregoraci sarà ospite di Verissimo insieme a suo padre Mario e a sua sorella Marzia per un’intervista di famiglia; dopo la morte della madre Melina, avvenuta nel 2011 a causa di un tumore al seno, i tre sono rimasti molto uniti pur prendendo strade diverse. Marzia, classe 1981, è molto nota sui social, su Instagram ha circa 112mila follower e coloro che la conoscono per la prima volta restano stupiti dall’incredibile somiglianza tra lei e la sorella Elisabetta.

La bellezza è una caratteristica preponderante della famiglia Gregoraci, entrambe le sorelle sin da piccole hanno partecipato a dei concorsi di bellezza, se per Elisabetta si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo, anche per Marzia non è stato da meno, dato che nel 2008 è stata una meteorina del Tg4 diretto da Emilio Fede. Marzia però a differenza della sorella è molto più timida e riservata, tanto che lei stessa al settimanale Gente aveva spiegato così quanto lei e la sorella fossero diverse: “La sua stanza era perennemente nel caos, ma lei, non mi sono mai spiegata come, in quella baraonda trovava tutto”.

Il profondo legame di Marzia ed Eliasbetta Gregoraci

Il padre di Elisabetta Gregoraci, Mario, a Domenica in parlando di lei e della sorella Marzia aveva dichiarato di essere molto fiero di loro e le aveva descritte come due donne educate, fortunate eppure diverse in quanto Elisabetta ha ereditato il carattere esuberante della madre mentre Marzia probabilmente è più simile al padre.

Attualmente Marzia vive a Soverato proprio come il padre, mentre Elisabetta vive a Montecarlo ed è sempre in giro per il mondo. Oltre alla carriera, sia Elisabetta che Marzia sono mamme, una di Nathan Falco Briatore e l’altra di due splendidi bambini, un maschio e una femmina avuti dopo il matrimonio con Antonio Scaramuzzino. Entrambe le sorelle sono molto credenti, Marzia ha avuto addirittura l’onore di conoscere Papa Francesco e qualoche anno fa entrambe hanno fatto un viaggio a Lourdes che Marzia aveva raccontato così: “Questa bellissima esperienza l’abbiamo vissuta insieme. Quando c’è qualcosa di forte siamo abituate ad essere in due…Io e te. E questa esperienza è stata tra le più forti! Custodirò sempre nel mio cuore le forti emozioni vissute in questi giorni perché se la vita è un dono euna sorella lo è molto di più”.

