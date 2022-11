Marzo Bezzecchi, caduta in FP3 a Valencia/ Video, moto in fiamme e tanta paura

Marco Bezzecchi è stato protagonista di uno spettacolare incidente poco fa in occasione delle FP3, le prove libere numero 3 della MotoGp, in vista del gran premio di Valencia che si correrà domani pomeriggio. Fortunatamente non vi è stata alcuna conseguenza fisica per Bezzecchi, ma la moto si è incendiata e ciò ha costretto il direttore di gara ad interrompere per qualche minuto la sessione. Nel dettaglio il giovane pilota di Rimini nella scuderia VR46 di Valentino Rossi, è uscito di strada ad alta velocità alla curva numero 7, e strisciando sulla ghiaia, dopo vari ribaltamenti, il suo bolide ha preso fuoco, incendiandosi.

Diretta MotoGp/ Qualifiche e FP3 video live streaming: Bastianini e Bezzecchi in Q1

Su Twitter sono stati così pubblicati una serie di scatti che mostrano appunto la Ducati del centauro romagnolo avvolta dalle fiamme, con lo stesso a terra disperato. In seguito il pilota si è rialzato, raggiunto poi dai commissari di gara con l’estintore in mano, e a riguardo è scoppiata una sorta di querelle sui social in merito proprio a quanto accaduto fra Bezzecchi e i commissari: non si capisce bene se il centauro abbia spinto gli stessi a spegnere la moto, o li abbia allontanati.

Griglia di partenza MotoGp/ GP Valencia 2022: chi farà la pole position?

MARCO BEZZECCHI, CADUTA IN FP3: INCIDENTE ANCHE PER FERNANDEZ

Fatto sta che, come detto sopra, la FP3 è stata interrotta per qualche minuto per rimettere in sicurezza la pista e soprattutto accertarsi delle condizioni fisiche del motociclista protagonista della caduta. Il pilota alla fine è rientrato ai box e risulta stare bene, anche se lo stesso è rotolato parecchie volte nella ghiaia, di conseguenza è probabile che venga sottoposto ad un controllo più accurato per escludere qualsiasi rottura anche lieve.

Una volta riprese le prove, una decina di minuti dopo un’altra caduta, questa volta di Raul Fernandez. Il centauro della KTM ha perso il controllo del proprio mezzo alla curva 10, finendo sull’asfalto: anche per lui, fortunatamente, nessuna conseguenza. A questo link di Youtube potrete visualizzare l’incidente di Bezzecchi di stamane.

Diretta MotoGp/ Prove libere live video streaming: Fp2, Marini primo, Bagnaia nono

© RIPRODUZIONE RISERVATA