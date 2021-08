Masami Suda è morto creatore di Ken il Guerriero/ Addio al celebre character designer

Il mondo dell’animazione dice addio ad uno dei suoi più grandi maestri: Masami Suda è morto all’età di 77 anni. Suda era ammalato da tempo, la morte è arrivata lo scorso primo agosto scorso ma, come spesso accade, la notizia è stata diffusa da amici, colleghi e familiari alcuni giorni dopo, arrivando a noi soltanto oggi. Suda è stato il character designer e animation director di titoli diventati poi famosissimi e molto amati dal pubblico.

Il primo è sicuramente Ken il Guerriero, ma ricordiamo anche Gatchaman e Hurricane Polymar. Inoltrre, più di recente, è stato punto di riferimento di serie come Yo-Kai Watch e e key animator per il film di Inazuma Eleven. È stato il direttore di serie come Kurenai Sanshiro, nota anche come Judo Boy; e ancora di Mach Go Go Go, Kagaku Ninjatai Gatchman e Uchu No Kishi Tekkaman.

Masami Suda, tutti i più celebri lavori del maestro dell’animazione

Masami Suda è nato nella prefettura di Saitama e sin da giovane ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’animazione. Nel 1976 inizia a lavorare con la Toei Animation, collaborando a numerosi progetti artistici. La grande popolarità arriverà però a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 quando Suda porterà alla luce Hokuto no Ken, meglio noto come Ken il guerriero.

La storia di questo guerriero che riusciva ad annientare il nemico soltanto sfiorandolo diventerà poi celebre in tutto il mondo. Tra i suoi lavori ricordiamo anche ASF Saiyuki Starzinger del 1978, Ganbare Genki (Forza Sugar) e Rokudenashi Blues. Si tratta di storie però mai giunte nel nostro paese. Infine Suda è stato anche direttore dell’animazione dell’amatissimo Slam Dunk.

