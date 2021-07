Masantonio Sezione Scomparsi 2 ci sarà?/ Anticipazioni: capolinea a causa di Euro20?

In concomitanza dell’ultima puntata di Masantonio Sezione Scomparsi, i fan della serie tv si domandano se ci sarà una seconda stagione. Gli scenari, al momento, non appaiono particolarmente felici per la fiction con protagonista Alessandro Preziosi. Mediaset, infatti, non si è ancora sbilanciata sul futuro di Masantonio Sezioni Scomparsi e anche Cattleya, che ha prodotto la serie, ha scelto la via del silenzio. Il pubblico si aspetta un annuncio con la fine della prima stagione, quando chi di dovere potrà finalmente trarre le sue conclusioni sull’intera stagione. Tuttavia è bene non illudere gli appassionati del detective Elio Masantonio, in quanto la serie non ha ricevuto da parte del pubblico il gradimento atteso, complice anche la collocazione nel palinsesto. Qualcuno giustamente ricorda che con le dirette degli Europei di calcio, la serie ha perso potenziale pubblico. Una considerazione sensata, se si riferisce agli ascolti. Sarà sufficiente questo intoppo per mettere fine alla serie?

Masantonio Sezione Scomparsi 2 ci sarà? Non tutte le speranze sono perse, perché…

Come dicevamo la concomitanza con le partite di Euro2020 non ha giovato alla fiction di Masantonio. Tuttavia c’è un piccolo spiraglio che allieta i fan. Ovvero che le visualizzazioni di Masantonio Sezione Scomparsi, sulle piattaforme on demand, hanno dato buoni risconti. Questo quindi lascia ben sperare, nonostante la struttura della serie sembra poter escludere l’ipotesi di un prolungamento, essendo ideata e pensata come mini fiction. Il pubblico, intanto, si può consolare godendosi ancora l’ultima puntata della prima stagione, in onda questa sera venerdì 23 luglio, su Canale 5.

