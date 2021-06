Masantonio Sezione Scomparsi/ Anticipazioni di oggi 25 giugno: Il passato torna a bussare…

Masantonio Sezione Scomparsi, anticipazioni episodi oggi, 25 giugno

Prende il via questa sera su Canale5 Masantonio Sezione Scomparsi, la fiction con Alessandro Preziosi. Dopo il successo del remake italiano di Amore Bugiardo, l’attore torna nel prime time della rete ammiraglia Mediaset nei panni di un investigatore dalle doti un po’ speciali visto che riesce a ‘vedere’ gli scomparsi che riesce poi a ritrovare. Non ha lo stesso successo e la stessa verve con le persone che lo circordano visto che è sempre burbero e scontroso e a stento riesce a farsi accettare dal suo nuovo collega, Sandro Riva (interpretato dall’attore Davide Iacopini), un giovane e volenteroso poliziotto. Toccherà a lui far parte della task force che il Prefetto finisce per affidare proprio a Masantonio. Dopo i primi ostacoli sembra che il poliziotto riuscirà a capire il comportamento di Masantonio e accettarne pregi e difetti.

Alessandro Preziosi/ "Masantonio? Uno dei ruoli più intimi come attore"

Chi è Masantonio e quali sono i suoi primi casi?

La nuova fiction di Canale5 prende il via oggi e andrà avanti per cinque settimane e un totale di dieci episodi che ci terranno compagnia per tutto il mese prossimo e non solo. Nel cast di Masantonio Sezione Scomparsi ci sarà anche Claudia Pandolfi, una delle poche a conoscere davvero Masantonio e il suo passato, lo stesso che il nostro ispettore avrebbe voluto chiudere per sempre ma che si ritroverà ad affrontare prendendo parte a questa speciale task force andando a caccia di scomparsi. I primi due casi di cui dovrà occuparsi questa sera riguardano una volontaria, Chiara Onofri, e un negoziante, Michele Vespri. La prima sembrerebbe essere scappata in Africa ma se la verità fosse un’altra? Il secondo, invece, è finito in galera per aver ucciso il suo rapinatore ma dopo aver scontato la sua pena, appena uscito, sparisce nel nulla. Chi è davvero la vittima di questa storia? Il passato torna a bussare alla porta di Masantonio mentre Sandro Riva continua le sue indagini personali su Masantonio

