Masantonio Sezione Scomparsi/ Anticipazioni episodi oggi 16 luglio: la sparizione di Margherita

Masantonio Sezione Scomparsi, anticipazioni episodi oggi, 16 luglio

Si avvicina a grandi passi il finale di Masantonio Sezione Scomparsi ma la polemica sulla messa in onda estiva rimane, gli ascolti sarebbero stati migliori in un altro periodo? Alessandro Preziosi e i suoi estimatori ne sono certi e non solo per il periodo ma anche per via della particolarità della programmazione spesso incentrata sugli Azzurri e il sogno Euro 2020. Archiviate partite e coppe, Alessandro Preziosi questa sera torna su Canale5 con un altro doppio episodio di Masantonio Sezione Scomparsi tirando fuori alcuni dei suoi segreti ma anche la soluzione ai casi della settimana. Al centro di tutto ci sono le scomparse di un ex calciatore della Sampdoria, Garnera, e poi una vecchi amica di De Prà, dove sono finiti e cosa succederà alle indagini di Masantonio?

Chicago PD 7/ Anticipazioni episodi oggi, 16 luglio: Voight è un assassino?

Masantonio in difficoltà?

La fiction prende il via proprio dal ritorno in città del vecchio mito della Sampdoria. Garnera è tornato per ricevere un’onorificenza ma proprio quando Riva, contento per questa occasione, si prepara a portare la figlia Martina al loro incontro, ecco che il calciatore scompare nel nulla, il poliziotto si mette sulle sue tracce mentre Masantonio si concentra sulla sparizione di Margherita, una vecchia conoscenza di De Prà affetta da Alzheimer. Questa volta il nostro detective è in crisi perché per via della malattia della donna non sarà facile mettere in campo le sue qualità. Riva dovrà affrontare un difficile dolore mentre viene a galla che Garnera, non nuovo al crimine, potrebbe essere un pericolo. Su richiesta della nipote, Elio prende a cuore la scomparsa di Luca, un ragazzo problematico cambiato dopo l’incontro con la fidanzata, Fatima, ma cosa è successo per farlo sparire nel nulla?

LEGGI ANCHE:

