Masantonio Sezione Scomparsi/ Anticipazioni ultima puntata oggi 23 luglio: Tina scomparsa, è morta?

Masantonio Sezione Scomparsi, anticipazioni ultima puntata oggi, 23 luglio

Ultima puntata per Masantonio Sezione Scomparsi oggi, 23 luglio, su Canale5. Alessandro Preziosi tornerà a vestire i panni del protagonista della fiction che tanto ha fatto discutere in quest’ultimo mese. Al centro delle polemiche è finita la programmazione Mediaset che ha messo in crisi gli ascolti di un prodotto che forse avrebbe meritato qualcosa di più. In molti sono convinti che la fiction avrebbe dovuto essere un po’ più movimentata ma altri trovano che sia stato il periodo pensato per la messa in onda a creare problemi, dove sta la verità? In attesa di capire se tutto questo peserà su un possibile seguito e, quindi, sulle rivelazioni sul passato di Masantonio, cerchiamo di capire insieme cosa succederà in quest’ultima puntata che vedrà il protagonista colpito da molto vicino.

Finale di Masantonio Sezione Scomparsi: che fine ha fatto Tina?

Nel finale di Masantonio Sezione Scomparsi, Elio si troverà a rivivere la propria adolescenza quando un pendolare fisso, Amedeo, sembra sparire nel nulla proprio sulla linea che ogni giorno lo porta da Genova a Casella. Dall’altro lato, Riva, sembra più interessato al passato e alla vita del collega e così chiede aiuto a Tina per scavare e trovare qualcosa che lo riguarda da vicino, ma cosa? Le cose si complicheranno per i due quando si troveranno a dover indagare su un’altra scomparsa, quella della stessa Tina. La nipote di Masantonio sparirà nel nulla e mentre Roberta punterà subito il dito contro il fratello, reo di essere tornato, lui inizierà a indagare nella vita della nipote interrogando prima la sua migliore amica, poi il padre e anche le compagne di squadra, cosa scoprirà?

