Mascherine, accordo Arcuri-distributori/ 9 milioni di dispositivi a maggio

Importanti aggiornamenti sul dossier mascherine. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, con l’attacco frontale di Federfarma, è stato raggiunto l’accordo tra il commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri e le associazioni dei distributori. Come riportano i colleghi dell’Ansa, queste ultime si sono impegnate a rifornire le farmacie con 9 milioni di dispositivi di protezione nel mese di maggio a partire dal prossimo lunedì, 18 maggio 2020. Ma non è finita qui: l’agenzia di stampa evidenzia che, a partire dal mese di giugno, i distributori approvvigioneranno le farmacie con una fornitura di 20 milioni di mascherine la settimana. Per il momento non è arrivata alcuna ufficialità a proposito dell’accordo con i tabaccai, in grado di coprire 7.400 Comuni su 7.900.

MASCHERINE, ACCORDO TRA ARCURI E LE ASSOCIAZIONI DI DISTRIBUTORI

Un’ottima notizia in vista della riapertura totale, che dovrò necessariamente avvenire nella più totale sicurezza. Domenico Arcuri ha espresso soddisfazione per la fumata bianca raggiunta con associazioni di distributori, farmacie (Federfarma e Assofarm) e parafarmacie, a proposito della distribuzione e della vendita di mascherine a prezzo calmierato di 50 centesimi più Iva: «La chiarezza dell’accordo di questa mattina in cui tutti, responsabilmente, abbiamo assunto gli impegni che dovevamo, ci permette di concorrere alla soluzione di un’altra delle questioni più rilevanti della fase 2 dell’emergenza». Dovremmo, dunque, lasciarci alle spalle polemiche e attacchi sulla mancanza di mascherine e simili…



