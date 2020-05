Mascherine Ai Weiwei su eBay a 1500 dollari/ “Loro acquisto un atto etico e creativo”

Pubblicità

L’artista cinese Ai Weiwei ha deciso di mettere a disposizione la propria arte per disegnare mascherine. Obiettivo, vendere i dispositivi di protezione individuale esclusivi per uno scopo benefico. A pubblicizzare il tutto è stato lo stesso “artistar” di Pechino, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato un video illustrativo corredato da una lunga didascalia: “La pandemia COVID-19 è una crisi umanitaria. Sfida la nostra comprensione del 21esimo secolo e mette in guardia dai pericoli futuri. Richiede ad ogni individuo di agire, sia da solo che collettivamente… Il nostro piccolo atto individuale diventa potente quando fa parte della risposta sociale. Un individuo che indossa una mascherina fa un gesto; una società che indossa mascherine combatte un virus mortale. E una società che indossa mascherine per via delle scelte degli individui, e non a causa delle direttive delle autorità, può sfidare e resistere a qualsiasi forza. Nessuna volontà è troppo piccola e nessun atto è troppo impotente”.

MASCHERINE AI WEIWEI SU EBAY: “OPERE D’ARTE AI TEMPI DEL COVID”

L’attivista ha deciso di mettere in vendita le sue mascherine esclusive sul sito d’aste eBay, e il ricavato verrà poi devoluto in beneficenza alle organizzazioni umanitarie Human Rights Watch, Refugees International e Médecins Sans Frontières, attualmente impegnate in prima linea contro l’epidemia di coronavirus, e non solo. Come dal video che trovate qui sotto, sulle mascherine di Ai Weiwei si possono notare immagini serigrafate disegnate dallo stesso artista, come ad esempio dei semi di girasole ispirati alla Sunflower Seeds, un’istallazione presentata nel 2010 alla Turbine Hall della Tate Modern di Londra, ma anche un dito medio e una creatura mitologia cinese. Ogni mascherina costa 50 dollari, mentre per una serie di 4 se ne spendono 300. Per chi volesse invece acquistare l’intera collezione (20 pezzi), la richiesta è di 1.500 dollari. A capo del progetto vi è Alexandra Munroe, curatrice di arte asiatica e consulente al Guggenheim Museum di New York: “Le mascherine di Ai Weiwei – ha commentato, parole riportate da arttribune.com – sono opere d’arte che simboleggiano la vita al tempo del Covid-19. Averne una è un atto etico e creativo per superare il nostro provato isolamento e partecipare a un’impresa collettiva di vera compassione”.





