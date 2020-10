Mascherine all’aperto obbligatorie dal 7 ottobre/ Bassetti “Provvedimento sbagliato”

Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, reintrodurrà fra le tante cose anche l’obbligo delle mascherine all’aperto. Il governo è corso ai ripari e visti gli alti numeri del contagio da coronavirus di questi giorni, ha reintrodotto la restrizione e quindi l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale. Partiamo con il dire che l’obbligo delle mascherine all’aperto varrà per qualsiasi ora e in qualsiasi luogo, indipendentemente quindi se sia mattina, sera o notte, e se stiate camminando da soli, in due o in un gruppo. Il provvedimento era già stato adottato negli scorsi giorni da Campania, Lazio, Sicilia e Basilicata, e da domani riguarderà tutto il territorio nazionale, per il momento, solo fino alla fine del mese, salvo eventuali proroghe. Chi non indosserà le mascherine potrebbe essere punito con una multa salatissima, che potrebbe arrivare fino a tremila euro.

MASCHERINE ALL’APERTO OBBLIGATORIE, ZAMPA: “ECCO LE DEROGHE”

Attenzione alle deroghe, quei luoghi o quelle situazioni dove sarà possibile non indossare le mascherine all’aperto. “Le mascherine – le parole del sottosegretario alla salute, Sandra Zampa, parlando stamane ai microfoni Radio anch’io su Rai Radio 1 – non sono previste quando si è lontano dagli altri, per esempio se va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se sì è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti. Se invece si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all’aperto insieme ad altre persone, allora le mascherine vanno indossate”. Ma c’è già chi storce il naso di fronte all’obbligo delle mascherine all’aperto, come ad esempio il professore Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che attraverso Facebook scrive: “Rendere obbligatoria la mascherina in tutta Italia all’aperto senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica è sbagliato. L’uso delle mascherine – ha aggiunto – ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all’aria aperta quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico. Si ricommette l’errore fatto con il lockdown: un’unica misura per tutta l’Italia senza tener conto delle differenze regionali e locali”.



