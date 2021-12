“Mascherine all’aperto obbligatorie”/ Ricciardi: “Omicron? A Natale stiamo lontani”

Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, è intervenuto nel corso della trasmissione di Rai News 24 “Parliamone” per fare il punto della situazione sulla pandemia di Coronavirus e sulla diffusione della variante Omicron. In particolare, l’esperto ha sottolineato che occorre aumentare la vaccinazione, ma soprattutto le terze dosi, perché “il booster dà una protezione importante, anche contro la nuova mutazione. Bisogna anche stare attenti al Natale, momento in cui tradizionalmente ci si avvicina: stiamo lontani e diradiamo i rapporti sociali, in quanto con questa variante basta stare vicini, sia al chiuso che all’aperto, che ci si contagia in un secondo”.

Sulla probabile introduzione dell’obbligatorietà delle mascherine all’aperto (dovrebbe essere una delle decisioni che saranno assunte dalla cabina di regia convocata per giovedì 23 dicembre 2021, ndr), Ricciardi ne ha confermato l’utilità: “Quando si sta vicini, a distanza ravvicinata, purtroppo il virus si trasmette. Noi dobbiamo fare di tutto perché non ci siano lockdown e chiusure generalizzate e lo possiamo fare accelerando sulle terze dosi. Abbiamo elaborato una strategia (e siamo il primo Paese al mondo ad averlo fatto) che abbina l’evidenza scientifica alle decisioni operative. Questo ci ha consentito di tenere a bada la quarta ondata, ma va chiaramente monitorato il quadro epidemico”.

WALTER RICCIARDI: “OMICRON? L’INGHILTERRA POTREBBE ARRIVARE A CONTARE 2 MILIONI DI CASI AL GIORNO”

Successivamente, di fronte alle telecamere di “Parliamone”, Walter Ricciardi ha ricordato che la Danimarca è in lockdown e “l’Inghilterra ci andrà sicuramente, in quanto non ha nemmeno più i posti letto per accogliere i suoi pazienti”.

D’altro canto, ha spiegato il professore, la contagiosità della variante Omicron è ormai fuori dubbio e si è visto con certezza che, ormai, i casi raddoppiano ogni 1,5 giorni: “Si tratta di una cosa spaventosa e l’Inghilterra potrebbe arrivare ad avere 2 milioni di casi al giorno entro la fine dell’anno, se la variante dovesse procedere con questo ritmo. Fortunatamente, con la dose di richiamo di Pfizer o di Moderna la combattiamo bene, ma la capacità di contagio è così elevata da potere mettere in ginocchio gli ospedali”.

