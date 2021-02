Mascherine, Cdc “Bisogna indossarle più strette”/ “Così trasmissione cala del 96,5%”

Meglio due mascherine che una sola per proteggersi dal contagio Covid. La conferma scientifica arriva dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Hanno eseguito un esperimento in laboratorio, ma solo su due tipi di mascherine, una sanitaria e una di tessuto. Quindi, non c’è la certezza che l’efficacia eccellente dimostrata sia riproducibile se si cambia il tipo di mascherina. Ma da questo esperimento è arrivata un’altra indicazione importante. I tecnici hanno usato due manichini provando varie situazioni. La prima con un solo manichino con mascherina sanitaria, la seconda con il manichino due mascherine (una sanitaria e una di fessurò), la terza con i due manichini ma con mascherine sanitarie ben aderenti al volto coperte da una di stoffa.

Nel primo caso si è riusciti a fermare il 42% delle goccioline respiratorie, nel secondo caso l’83%, ne terzo caso si sale addirittura al 96,5%. Secondo gli esperti la doppia copertura fa aderire meglio la prima mascherina, quindi l’aria non fluisce lateralmente. Da qui la conclusione che possa bastare anche renderle più aderenti per ridurre la trasmissione.

DUE MASCHERINE? BASTA FAR ADERIRE BENE UNA

Per far aderire bene la mascherina al volto si può fare un nodo agli elastici che devono passare dietro alle orecchie. Si tratta di un sistema molto usato negli ospedali dagli operatori sanitari. Il nodo va fatto vicinissimo alla mascherina, il tessuto va piegato all’interno e così lungo la guancia c’è maggiore aderenza. La mascherina, inoltre, deve avere tre strati e coprire pure il mento. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) suggeriscono anche di non toccare mai la parte anteriore per sistemarla meglio, perché lì si depositano le goccioline degli altri. Per aggiustare le mascherine bisogna intervenire sempre sugli elastici e mai tenerla sotto il naso. L’esperimento, comunque, non è stato condotto con mascherine N95, che da sole proteggono dal 95% dei virus. La raccomandazione sulla doppia copertura è legata anche alla diffusione delle varianti Covid, che si stanno dimostrando più contagiose. Quindi, bisogna imparare a proteggersi meglio, perché la variante inglese, in Italia individuata nel 18% dei nuovi casi, sarà quella dominante negli Stati Uniti secondo Anthony Fauci, a capo della task force governativa.



