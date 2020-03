Mascherine Coronavirus, “da lunedì per tutti”/ Arcuri “Prima a medici, poi cittadini”

Mascherine per tutti a partire dalla prossima settimana. A dare l’importante annuncio è il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. «Da lunedì, o al massimo martedì, tutte le regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati». Dalla settimana successiva, invece, tutti gli italiani avranno a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI). L’Italia ha bisogno di 90 milioni di mascherine al mese. Un numero straordinario, ma che il governo conta di raggiungere. «Purtroppo, si producono in posti lontani dal nostro e su questo materiale si combatte una guerra commerciale». Anche per questo domani scatterà l’incentivo previsto dal Decreto “Cura Italia” con cui sono stati messi a disposizione 50 milioni di euro per le aziende italiane che vogliono riconvertirsi o cominciare la produzione di mascherine. «Oggi ne produciamo pochissimi, ma in pochi giorni abbiamo oltre 100 aziende pronte a partire». Ci sono poi 180 aziende delle Camere della moda che si sono unite creando due filiere per produrre due milioni al giorno di mascherine.

MASCHERINE CORONAVIRUS, “PUNTIAMO SU PRODUZIONE NAZIONALE”

«L’obiettivo è avere in poco tempo una quota sufficiente di produzione nazionale». Questo il piano del commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Inoltre, ha spiegato che fino a 5 giorni fa distribuivano un milione di mascherine al giorno, mentre ieri sono state il triplo e la prossima settimana aumenterà ulteriormente la dotazione. «Noi siamo in guerra e io devo trovare le munizioni per combatterla. Le guerre si vincono con i propri eserciti e con i propri alleati. La Francia ci ha regalato un milione di mascherine, la Germania alcune decine di ventilatori. In queste ore dalla Russia arriveranno medici ed altro materiale». Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook ha annunciato di aver ricevuto una lettera dall’omologo della Repubblica Ceca, il quale gli ha assicurato «che ci spediranno 110mila mascherine entro le prossime 48 ore. Si tratta dello stesso numero di mascherine che dovevano arrivare in Italia nei giorni scorsi e che invece sono state sequestrate dalle autorità ceche».



