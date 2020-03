Mascherine coronavirus/ FFP1, FFP2, FFP3: quali sono e uso corretto

Il caos in Lombardia, gli aiuti dalla Cina e le belle storie come la produzione di strumenti in carcere: le mascherine per coronavirus sono al centro dell’attenzione in questi giorni di emergenza e sul web in tanti si chiedono quale sia il corretto utilizzato e quale tipologia occorra per fronteggiare l’allarme Covid-19. Il ministero della Sanità ha reso noto quale deve essere il corretto utilizzo di queste mascherine al fine di evitare problemi maggiori: punto numero uno, l’uso delle mascherine deve essere accompagnato dal rispetto delle norme igieniche. Parliamo dunque di lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Dopo averle tolte, invece, non bisogna toccarle nella parte a contatto con bocca e naso. Qual è la durata delle mascherine per il coronavirus? Non c’è una regola scritta, dipende dall’umidità che si crea con la respirazione ma di norma si cambiano ogni 4 ore.

MASCHERINE CORONAVIRUS, QUALI TIPI E USO CORRETTO

A proposito dei vari tipi di mascherine per coronavirus, Virginio Galimberti – Rappresentante dell’Associazione Ambiente e Lavoro presso UNI e presidente della sottocommissione UNI “Dispositivi di protezione individuale” – ha spiegato ai microfoni del Corriere della Sera che si dividono in DPI “Dispositivi di Protezione Individuale” e DM “Dispositivi Medici” o “mascherine Medicali”. Per quanto concerne le mascherine filtranti necessarie per evitare il contagio da Coronavirus, queste si classificano in FFP1, FFP2, FFP3, dove FF significa Semimaschera Filtrante: quelle consigliate sono le FFP2 e le FFP3, che hanno rispettivamente il 92% ed il 98% di efficienza filtrante. Come ormai ben sappiamo, le mascherine sono utili ai malati ed a particolari categorie di lavoratori – a partire dai sanitari – e perciò l’acquisto e la distribuzione sono stati contingentati.



