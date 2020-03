Mascherine coronavirus, Lombardia vs P. Civile/ Gallera “Borrelli? Tanta rabbia”

Non si placa la polemica sollevata già da ieri sul tema “scottante” delle mascherine da coronavirus: la Lombardia vede aumentare i contagi ogni giorno di più, i reparti degli ospedali sono sempre più saturi e il personale sanitario deve far fronte ad una emergenza finora senza pari nell’epoca moderna dal Novecento in poi. L’invio della Protezione Civile di un ultimo lotto da 200mila mascherine è stato considerato inadeguato dai vertici della Regione: in primis era stato ieri l’assessore al Bilancio lombardo Davide Caparini, che aveva chiesto le dimissioni del commissario Angelo Borrelli, sostenendo che «le mascherine inviate dalla Protezione Civile non sono a norma», più simili a carta igienica e stracci che non a quelle necessarie per far fronte al contagio massimo del Covid.19. Poi lo stesso assessore al Welfare Gallera era intervenuto in maniera molto dura, anche se con toni pacati: «A noi servono mascherine del tipo fpp2 o fpp3 o quelle chirurgiche e invece ci hanno mandato un fazzoletto, un foglio di carta igienica. Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno. Se ogni giorno abbiamo 85 persone in più che entrano in terapia intensiva e tendenzialmente ne escono due o tre». Questa mattina è ancora Gallera ad entrare a gamba tesa sul caos mascherine, spiegando in una intervista «Se stiamo combattendo una guerra, tutti devono dare il massimo, nessuno può trattarci con sufficienza. Quando ho visto le mascherine che abbiamo ricevuto dalla Protezione civile, la mia reazione è stata di rabbia». In mattinata il Ministro degli Esteri Di Maio ha spiegato che è stata finalmente sbloccata la vicenda delle mascherine da Francia e Germania e nei prossimi giorni Berlino invierà un milione di DPI all’Italia come primo aiuto concreto.

MASCHERINE, LA NOTA DI PROTEZIONE CIVILE

La politica si è subito “spaccata” sul tema mascherine: il Centrodestra compatto ha lodato la scelta di Regione Lombardia di scegliere Bertolaso come consulente anche per far fronte alle «inadeguatezze» della Protezione Civile centrale, mentre il Governo stesso ha preso posizione diversa al suo interno per il lotto inviato da Borrelli alla Lombardia. I ministri Boccia e Franceschini difendono l’operato della Protezione Civile (che resta a prescindere lodevole per l’impegno in una situazione difficilissima come quella del coronavirus) e invitano a limitare le polemiche, mentre Italia Viva fa i complimenti a Bertolaso e Fontana criticando Borrelli (e di fatto anche Palazzo Chigi); «In queste ore drammatiche in cui si moltiplicano le attestazioni di solidarietà nei confronti del personale sanitario, facciamo i conti con alcuni provvedimenti sbagliati e con alcune inefficienze organizzative insopportabili e molto pericolose per la salute pubblica», si legge nella durissima lettera inviata dai sindacati nazionali a Palazzo Chigi e ai commissari Arcuri e Borrelli. Consip ha spiegato stamattina di aver già contrattualizzato (con l’arrivo a scaglioni nei prossimi giorni) di 30 milioni di mascherine, il Governo nel nuovo Decreto economico ha inserito una parte in cui impone ad alcune aziende che operano in settori tessili di produrre mascherine mentre è la stessa Protezione Civile con una nota a difendere le proprie scelte: «il Dipartimento della Protezione Civile smentisce le notizie uscite in questi giorni a mezzo stampa, relative a presunti blocchi e requisizioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) ordinati all’estero dalle Regioni. Quanto riportato da alcuni organi di informazione è destituito di ogni veridicità, né mai il Dipartimento intenderebbe agire nelle modalità denunciate. Dall’inizio dell’emergenza il Dipartimento e l’intero Servizio Nazionale della Protezione civile stanno lavorando senza sosta e con il massimo impegno, insieme al Governo e alle Regioni, per assicurare la massima sicurezza a tutela dei cittadini». In serata ieri anche Borrelli ha spiegato che «Ci sono quattro polemiche in meno di 24 ore. Il dipartimento della Protezione Civile lavora 24 ore al giorno dall’inizio dell’emergenza, e stiamo andando a cercare mascherine, respiratori, materiale per l’assistenza. Ci troviamo di fronte a una grave pandemia, abbiamo chiesto misure importanti, mi dispiace che ci siano queste polemiche del tutto destituite di fondamento». In una intervista di pochi minuti fa a RaiNews 24 l’assessore Gallera ha invece ribadito che nelle prossime settimana la Regione Lombardia cercherà di far produrre nuove mascherine anche dalle tante aziende lombarde che lavorano nel settore tessile.

