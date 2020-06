“Mascherine durante il ses*o”/ Covid, Harvard choc: niente baci, usare guanti e…

Pubblicità

Ai tempi del Coronavirus se ne sono sentite davvero tante anche per quanto riguarda il sesso anche perché al momento non è ben chiaro quali siano i rischi sotto le lenzuola. Uno studio di Harvard però lascia un po’ tutti senza parole perché nella società post Covid-19 forse sarebbe il caso di fare l’amore con tanto di mascherine. Il rischio paradossalmente è aumentato in fase di allentamento delle misure anche col proprio partner, questo perché ovviamente tutti siamo esposti a maggiori rischi tornando a uscire in mezzo alla gente e potenzialmente potremmo convincere chi ci sta vicino. Difficile convincere le persone ad andare a letto col proprio partner con la mascherina e magari i guanti, ma rimane quanto meno curioso andare a osservare quanto detto dalla nota università.

Coronavirus, sesso con la mascherina: i consigli da Harvard

L’Università di Harvard ha lanciato uno studio sul sesso ai tempi del Coronavirus e redatto una serie di consigli per la gente comune. Se si va a letto con una persona con cui non si convive si dovrebbe indossare la mascherina durante il rapporto, evitare i baci e soprattutto farsi una doccia sia prima che dopo il rapporto. C’è poi da sanificare lo spazio dove si condividerà il rapporto con salviettine imbevute a base di alcol. Lo studio è stato pubblicato da Annals of Internal Medicine e questo specifica come il rischio ci sia anche con persone con cui si convive, soprattutto se uno dei due lavora e o frequenta posti pubblici. Il rischio più grande infatti è che uno dei due sia asintomatico e che dunque non sappia di essere positivo al Covid-19.



