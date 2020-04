“MASCHERINE FANTASMA” REGIONE LAZIO/ Arrivate dopo un mese prime 800mila: polemiche

Svolta nel caso delle “mascherine fantasma” del Lazio. I primi 800mila dispositivi di protezione individuale dei 9,5 milioni di pezzi ordinati dalla Regione alla Ecotech srl sono arrivati a destinazione. Evidentemente troppo poco per sedare la polemica politica originata dal fatto che a fronte di 35,9 milioni di euro sborsati dalla Regione alla piccola società di Frascati il 16 marzo (in piena emergenza coronavirus), con l’impegno di effettuare la spedizione entro il 18 marzo e completare la consegna non oltre il 30 marzo, nessuno degli obblighi era stato espletato. Di più: uno dei voli cargo provenienti dalla Cina era risultato addirittura vuoto, al netto degli 11 milioni di anticipo corrisposti dalla Regione. L’ex governatore Storace aveva chiamato in causa Totò e la vendita della Fontana di Trevi, mentre Lega e Fratelli d’Italia avevano parlato di “truffa” e “fregatura”. Poi il colpo di scena inatteso: l’8 aprile, mentre la Corte dei Conti apriva un fascicolo sul caso, lo studio legale Quadri di Milano, in rappresentanza di Ecotech, inviava alla Regione una nota in cui “rappresentava le difficoltà avute dalla stessa per realizzare la fornitura” e svelava che la società svolgeva il ruolo di intermediario per la Exor Sa, azienda di Lugano controllata e “capitalizzata” dalla milanese Bi International. Come riportato da ilfattoquotidiano.it, “quest’ultima, sempre secondo la nota dello studio legale, aveva già assicurato a Ecotech la disponibilità in totale di 20 milioni di mascherine “tutte della marca 3M”, promettendo il completamento della fornitura “entro 5/10 giorni”. A quel punto, la Regione Lazio ha deciso di annullare le determine di revoca e procedere a una nuova rassegnazione. Stesso prezzo, stesse condizioni, solo una proroga alla scadenza“.

“MASCHERINE FANTASMA” REGIONE LAZIO: ARRIVATE PRIME 800MILA

Ad annunciare l’arrivo delle prime mascherine ordinate dalla Regione è stato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza stampa sulla cosiddetta ‘fase 2’: “Ne arriveranno altri 6 milioni nei prossimi giorni“, ha assicurato. Paolo Antonio Balossi, direttore generale della Exor Sa e patron della Bi International, raggiunto telefonicamente da ilfattoquotidiano.it, pur ammettendo che “Ecotech ha peccato di leggerezza“, ha anche imputato parte del ritardo ad alcuni problemi doganali dell’Italia: “Invito il governo e il ministro Luigi Di Maio – ha affermato – a fare qualcosa per snellire le pratiche doganali italiane. È capitato che fra Svizzera e Italia abbiamo dovuto aspettare anche 4 giorni lavorativi“. Balossi non ha risposto alla domanda sul perché rassicurazioni alle richieste della Regione Lazio non siano arrivate in tempi utili: “Non voglio entrare nel merito della trattativa fra Ecotech e Regione, riguardo a modalità e costi, né sono tenuto a dire quando c’è stato il primo contatto fra Exor e Ecotech. Parleranno i documenti“.



