Mascherine Ffp2 a lavoro, circolare Brunetta/ Dove sono raccomandate: in ascensore e…

Decade l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 sul lavoro anche negli uffici pubblici dopo il 1° maggio, ma l’uso ne è raccomandato. Lo stabilisce la circolare emanata dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta per regolamentare la Pa sulla base delle nuove regole Covid. Il documento specifica che il personale non ha più alcun obbligo, ma in alcune circostanze andrebbe comunque indossata.

Ad esempio, ciò vale per il personale a contatto con il pubblico (allo sportello) se sprovvisto di altre barriere protettive; chi svolge prestazioni in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, a meno che non vi siano spazi tali da escludere affollamenti; durante riunioni in presenza, se ci sono file per accedere alla mensa o in altri luoghi comuni. La circolare del ministro della Pubblica amministrazione include anche la raccomandazione delle mascherine negli ascensori e ogni caso in cui si verifica, anche occasionalmente, la compresenza di più persone nello stesso ambiente.

MASCHERINE NEGLI UFFICI PUBBLICI: CIRCOLARE BRUNETTA

La circolare del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta raccomanda l’uso delle mascherine Ffp2 anche per coloro che condividono l’ufficio con colleghi che sono soggetti “fragili” e che hanno qualsiasi sintomatologia che riguarda le vie respiratorie. L’uso delle mascherine non è ritenuto necessario in caso di attività svolta all’aperto; in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Per quanto riguarda le aziende, saranno stipulati con i sindacati dei protocolli con le nuove regole sull’uso delle mascherine. L’obiettivo è mantenere le protezioni nei luoghi affollati come supermercati, centri commerciali e ditte dove non si riesce a mantenere il distanziamento. I protocolli delle aziende private saranno validi solo per i lavoratori e quindi nei negozi e nei supermercati non ci sarà alcun obbligo per i clienti, ma solo una eventuale raccomandazione, come negli altri luoghi aperti al pubblico.

