Mascherine FFP2 farlocche/ I numeri di quelle da buttare e il mistero sulle 2163

Nella puntata di questa sera di Fuori dal Coro, si parla di “mascherine farlocche e pericolose”. Il conduttore di rete4, Mario Giordano, in compagnia di Paolo Del Debbio, commenta un servizio riguardante la pericolosità di alcune specifiche mascherine che sarebbero contraffatte. Stando a quanto appreso dalla redazione di Fuori dal Coro, le mascherine riportanti il codice KADI-001, 0865 o 2703 non proteggerebbero in maniera adeguata dal virus. Il perché lo spiega direttamente Mario Giordano alla fine del servizio: queste mascherine farebbero capo ad enti poco raccomandabili o comunque inadeguati. Anche gli esperti interpellati dalla redazione di Fuori dal Coro esprimono pareri molto netti e preoccupanti sulle mascherine in questione, che appunto non proteggerebbero sufficientemente dalla trasmissione del virus.



Paolo del Debbio su Instagram: “State alla larga da queste mascherine”

Paolo del Debbio, ospite di Fuori dal Coro, condivide coi suoi follower i dati allarmanti raccolti dagli inviati di Rete4. “Occhio”, scrive sul proprio profilo Instagram “questi sono i codici delle mascherine difettate. Statene alla larga”. I codici condivisi pochi minuti fa dal giornalista sul suo account social sono: 0865, 2703, 1282 e 2037. Il servizio di Fuori dal Coro, inevitabilmente, sta destando scalpore in rete. Gli internauti scioccati dalle ultime novità esprimono il proprio sdegno, mentre sul profilo di Del Debbio fioccano i complimenti per il servizio mandato in onda su Rete 4: “Grazie a te e a Giordano per queste preziose informazioni”, scrive un internauta. “Siete gli unici a dire la verità”.

