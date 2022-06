Mascherine Ffp2, obbligo al lavoro dall’1 luglio?/ Bar, ristoranti, uffici: dettagli

Le mascherine Ffp2 sul lavoro saranno obbligatorie a luglio, ed in particolare, in quei luoghi dove vi è il contatto con il pubblico e dove i colleghi sono troppo vicini. A scriverlo stamane, approfondendo la questione, è il quotidiano La Stampa, secondo cui dovrebbe anche cambiare il limite del distanziamento sociale da un metro a due. La decisione non è ancora definita, ma i tecnici del ministero del lavoro e della salute stanno mettendo a punto una bozza del documento che diventerà poi il nuovo protocollo a tutti gli effetti. Il limite è l’uno luglio, visto che il 30 di questo mese, fra una settimana, scadranno i vecchi protocolli di conseguenza bisognerà decidere in tempi brevi e alla luce dei casi in aumento lasciare tutti liberi in estate potrebbe essere un azzardo.

L’idea dei tecnici, come si legge ancora sul quotidiano torinese, è quella di reintrodurre la mascherina Ffp2 al chiuso quando si è in contatto con i clienti e colleghi. Ad indossarla dovrebbero essere camerieri, baristi, sportellisti degli uffici privati e delle banche e lavoratori non protetti da barriere di vetro o plexiglass. La stessa cosa dovrà avvenire anche in ufficio e in fabbrica dove non sarà possibile tenere lo spazio minimo di due metri l’uno dall’altro.

MASCHERINE FFP2 AL LAVORO: ALCUNE NOVITA’ PREVISTE NEL PROTOCOLLO

La Confcommercio, come scrive l’edizione online di Open, ha fatto chiaramente capire che non si opporrà a questa nuova introduzione della mascherina, in quanto ha sempre suggerito il dispositivo di protezione individuale per coloro che gestiscono le attività commerciali e di ristorazione, in favore di un luogo di lavoro sicuro.

Fra le novità del nuovo protocollo, l’obbligo di sanificare a fine turno scrivanie e oggetti che si utilizzano per lavorare, come i computer, mentre per i fragili sarà ancora privilegiato lo smart working. Nessun limite invece all’uso dell’aria condizionata, mentre per quanto riguarda gli uffici pubblici per non cambierà nulla.

