MASCHERINE INTROVABILI, ARCURI SI DIFENDE/ “Colpa di farmacie e distributori”

Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, respinge sdegnato le accuse riguardo il caso delle mascherine introvabili: i presidi sanitari necessari in tempo di emergenza covid-19 che erano stati preannunciati disponibili al costo di 50 centesimi. Praticamente nessuno ha trovato le mascherine a questi prezzi, si è parlato di falla organizzativa gigantesca considerando come la decisione fosse stata sbandierata dal Governo e dalla task force chiamata a gestire l’emergenza. Secondo Arcuri però non ci sono responsabilità dirette da parte sua riguardo l’impossibilità di trovare le mascherine a prezzo bloccato: “Non sono io a dover rifornire i farmacisti. Il commissario rifornisce regioni, sanità, servizi pubblici essenziali e, dal 4 maggio, anche i trasporti pubblici locali e le Rsa, pubbliche e private. Tutto a titolo gratuito. Le farmacie non hanno le mascherine perché due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere“.

ARCURI SPARA A ZERO SU FARMACIE E DISTRIBUTORI

Secondo Arcuri, i distributori dunque si sarebbero resi colpevoli di una grave mancanza avendo millantato una disponibilità inesistente, in tali quantità, di mascherine, ma il commissario è andato giù duro anche contro i farmacisti: “Non è vero che i farmacisti ci avrebbero rimesso o ci starebbero rimettendo perché ai distributori è stato comunque garantito un rimborso per le mascherine acquistate prima della definizione del prezzo a 0,50 centesimi (più IVA).“ Un prezzo che aveva trovato anche il consenso delle associazioni dei consumatori. “L’unica evidente verità è che non essendo in grado di approvvigionarsi delle mascherine, adesso provano a scaricare le loro responsabilità sul Commissario. Oppure, peggio ancora, aumentando il prezzo. Sempre più negozi della grande distribuzione vendono le mascherine a 0,50 centesimi, più IVA“. E l’ultima frecciata è dedicata esplicitamente a chi è stato accusato di speculare sulla vendita delle mascherine proprio nel momento più duro dell’emergenza. “Il prezzo massimo è stato fissato nell’esclusivo interesse dei cittadini. Anche perché chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del Commissario, fino a qualche settimana le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini.“



