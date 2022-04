“Mascherine? Le portino anziani e fragili”/ Bassetti e Pregliasco “Non siamo cr*tini”

I professori Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso della trasmissione di Rai Uno “Porta a Porta”, andata in onda nella serata di giovedì 28 aprile 2022. Il direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ha asserito, a proposito delle mascherine, che “siamo in una fase di transizione e non ci sono un manuale e una scientificità assoluti nell’uso delle precauzioni. Se i cittadini sono fragili, devono usare la mascherina ancora per un po’ di tempo. Serve una raccomandazione alla luce ancora di una presenza del virus. La variante Omicron è diffusa, si sta facendo sentire. La prudenza dell’approccio italiano fino a questo momento ha pagato, dunque assistiamo a un allargamento delle maglie in prospettiva. Dovremo convivere e gestire ovviamente con il buon senso questa fase”.

Gli ha fatto eco Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale policlinico “San Martino” di Genova: “Pensiamo sempre che noi italiani siamo un popolo di cr*tini, mentre con gli spagnoli e i portoghesi siamo tra coloro che si sono vaccinati di più in Europa. I vaccini ci stanno portando fuori evidentemente da questa situazione. Da due anni abbiamo l’obbligo delle mascherine, ma abbiamo anche il numero di contagi tra i più alti in Europa. Sono molto d’accordo con Pregliasco: le persone anziane e le persone fragili devono continuare a indossare le mascherine”.

MATTEO BASSETTI E FABRIZIO PREGLIASCO: “SERVONO VACCINI AGGIORNATI PER OMICRON”

Nel prosieguo dell’intervento televisivo di Pregliasco e Bassetti, quest’ultimo ha affermato che “bisognerebbe essere più vicini all’Europa e un po’ meno conservatori. Noi abbiamo svilito la mascherina, che oggi la gente vede come uno strumento di disturbo, non di protezione. Noi inoltre stiamo facendo in modo che vaccino più infezione dia luogo a un’immunità ibrida. Questa ipercircolazione virale non è totalmente negativa, perché comunque costruirà un’immunità che ci tornerà utile”.

Da ultimo, l’auspicio congiunto di Pregliasco e Bassetti sui vaccini: “Alle aziende farmaceutiche dobbiamo dire che per l’autunno pretendiamo un vaccino modificato sulla variante Omicron. Sarebbe difficile consigliare una quarta dose con vaccini ormai vecchi di due anni. Gli studi sono già imbastiti, nel prossimo mese dovrebbero esserci i risultati”.











