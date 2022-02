Mascherine obbligatorie Campania/ Ordinanza De Luca in vigore: “Multe da 1.000 euro”

Dalla giornata di oggi, 11 febbraio 2022, è entrata in vigore la nuova ordinanza che prevede l’annullamento dell’obbligo delle mascherine all’aperto. Non dovunque però, visto che in Campania il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di mantenere la misura di restrizione. A stabilirlo, come si legge su Tgcom24.it, un’ordinanza firmata dallo stesso nella giornata di ieri, giovedì 10 febbraio, confermando quindi le anticipazioni già emerse nelle ore precedenti. Nella ‘direttiva’ si legge che le mascherine resteranno obbligatorie anche all’aperto “sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.

Per chi non dovesse rispettare l’ordinanza, è prevista anche una sanzione amministrativa, una multa che va dai 400 ai 1.000 euro, a seconda del tipo di trasgressione della stessa misura restrittiva. La decisione di De Luca era stata criticata, ma il governatore ha tirato dritto per la sua strada, anche perchè la legge glielo concede: come sottolineato più volte dal governo, le regioni possono inasprire le misure ma mai attenuarle, ovviamente, nei limiti del buon senso ovviamente e se la situazione epidemiologica lo richiede.

MASCHERINE OBBLIGATORIE ALL’APERTO IN CAMPANIA: I DATI COVID DELLA REGIONE

Restano comunque i dubbi sull’applicazione di una misura che i virologi hanno spesso e volentieri definito inutile se non in situazioni di grandi assembramenti. All’aperto il virus è molto meno contagioso rispetto ai luoghi chiusi, ed inoltre, andando verso la bella stagione, c’è da tenere in conto anche il fattore “bel tempo”, che sia nel 2020 quanto nel 2021 ha inciso in maniera positiva sulla circolazione del covid.

Intanto in Campania nella giornata di ieri si sono registrati 7.498 nuovi casi di positività su 66.116 tamponi processati, per un incidenza di positivi sui test, il tasso di positività, pari al 12.02 per cento, in leggera discesa rispetto al 12.2% di mercoledì. Positivo il dato proveniente dalle scuole, dopo gli studenti con il virus sono scesi di ben 400 unità rispetto a quanto rilevato la settimana precedente.

