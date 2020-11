Mascherine obbligatorie in auto/ Regole: chi deve indossarle, distanziamento e multe

Dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm del 3 novembre scorso, non si sono fatte attendere anche le multe ai trasgressori delle norme anti-Covid. Tra queste però, ci sono anche regole relative all’uso obbligatorio della mascherina quando si è in auto. Ma quali sono e come evitare multe salate che vanno da 533,33 a 1333,33 euro? A rispondere a tutti i dubbi ci ha pensato laleggepertutti.it che ha ripercorso quanto previsto dal Dpcm su una questione in parte sottovalutata. Intanto, chi viaggia da solo in auto non è obbligato ad indossare la mascherina. Il nuovo decreto anti-Covid non impedisce di trasportare in auto persone non conviventi ma in questo caso è obbligatorio indossare la mascherina per tutte le persone che sono a bordo oppure adottare il distanziamento. In tal caso, i non conviventi presenti in auto dovranno occupare i sedili posteriori vicino al finestrino aperto lasciando liberi il posto anteriore e quello posteriore al centro. Regole diverse per i conviventi in auto, ovvero persone che vivono sotto il medesimo tetto. In questo caso l’uso della mascherina non è obbligatoria così come il distanziamento.

MASCHERINE OBBLIGATORIE IN AUTO: REGOLE PER EVITARE LE MULTE

Ma quali sono le regole relative all’uso della mascherina per coloro che viaggiano su furgoni o veicoli commerciali, ma anche moto, monopattini e biciclette? Fatto chiarezza sull’uso obbligatorio in auto e sui casi legati ai conviventi, in merito ai furgoni possono viaggiare due persone sul triplo sedile anteriore indossando obbligatoriamente la mascherina. Lo stesso vale per autocarri leggeri doppia cabina che prevedono due persone per fila. In caso di furgonetta di derivazione auto, il conducente deve viaggiare solo. Chi viaggia in moto è obbligato a indossare la mascherina sotto il casco ed è possibile portare un passeggero solo se convivente dal momento che non viene garantito il distanziamento adeguato. Anche quest’ultimo dovrà indossare la mascherina. In bici e monopattino occorre essere sempre soli e con la mascherina, ad eccezione dei bambini sul seggiolino trasportati dai genitori o da fratelli/sorelle.



