Mascherine obbligatorie mezzi pubblici fino 30 settembre/ Regole Covid: cosa cambia…

MASCHERINE E REGOLE COVID: COSA CAMBIA DOPO CIRCOLARE

Quarantena ridotta e meno restrizioni. Con la nuova circolare firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza cambiano le regole legate al Covid. Tralasciando la questione isolamento, su cui abbiamo approfondimento a parte, concentriamoci sulle mascherine Ffp2 che restano obbligatorie fino al 30 settembre 2022 per navi e traghetti per trasporto interregionale (dunque, non per i collegamenti regionali con le isole minori); treni per trasporto interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus con collegamenti tra più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi stabiliti autobus con noleggio con conducente mezzi per il trasporto pubblico locale o regionale; trasporto pubblico locale e trasporto scolastico per studenti scuola primaria, secondaria di I e II grado.

Monitoraggio Iss: indice Rt sale a 0.81, incidenza giù/ Ricoveri continuano a calare

Per quanto riguarda le strutture sanitarie, resta l’obbligo di indossare mascherine per lavoratori, utenti e visitatori. In particolare, ciò vale per le strutture sanitarie strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, tra cui quelle di ospitalità e di lungodegenza; residenze sanitarie assistenziali (RSA); hospice e strutture riabilitative strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Bollettino vaccini covid oggi 2 settembre/ +20 mila dosi inoculate in 24 ore

OBBLIGO VACCINALE, GREEN PASS E SCUOLA

Passiamo all’obbligo vaccinale. Le nuove regole Covid prevedono che resti per il personale sanitario, per chi lavora nelle strutture sanitarie e per i dipendenti esterni delle Rsa. Questi possono entrare nel luogo di lavoro, però, mostrando il green pass, per il quale in generale non c’è l’obbligo di esibizione. Infine, le scuole. Come emerso già nelle corse settimane: possono seguire le scuole in presenza tutti gli studenti, purché non abbiano febbre oltre i 37,5 e/o siano risultati positivi al test Covid. In tal caso, infatti, dovranno restare a casa.

Bollettino coronavirus Lombardia 2 settembre/ Costa: "andiamo verso normalità"

Restano solo alcune indicazioni per i soggetti fragili, alunni e dipendenti scolastici, e per coloro che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid. Quindi, in classe non vi è più l’obbligo di indossare le mascherine. Solo chi ha problemi di salute o è a rischio Covid dovrà indossare le mascherine Ffp2. Non sono previsti percorsi alternativi, limiti per attività sportiva, ingressi scaglionati né distanziamento banchi. Chi è in isolamento perché positivo al Covid non ha l’obbligo di stare in Dad. Infine, i professori no vax potranno tornare a insegnare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA