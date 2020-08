Mascherine obbligo la sera in luoghi movida/ Dalle 18 alle 6, dubbi e cosa si rischia

Da domani mascherine obbligatorie di sera nei luoghi della movida fino al 7 settembre. Lo ha deciso il governo dopo una riunione con i governatori in base al Dpcm del 7 agosto e alla nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L’aumento dei contagi, la crescita costante dei casi, ha spinto l’esecutivo a procedere con una stretta. Visto che sulle discoteche c’è poco da chiarire, essendo state chiuse tutte, è bene fare delle precisazioni per quanto riguarda le mascherine. «È fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto», recita l’ordinanza del ministero della Salute. Poi le precisazioni: ciò vale «negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale». Inoltre, è stato pure specificato che non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

MASCHERINE OBBLIGATORIE LA SERA, MA SI RISCHIA ULTERIORE STRETTA

Le Regioni, dunque, non possono muoversi in autonomia su discoteche e mascherine. Da giorni peraltro il governo stava valutando la possibilità di imporre l’uso della mascherina all’aperto. Come riportato dal Corriere della Sera, stava anche valutando la chiusura di piazze e locali pur di fermare la risalita dei contagi. Ma per il momento si è deciso di chiudere discoteche e sale da ballo, mentre per quanto riguarda l’obbligo delle mascherine all’aperto, per ora vale dalle 18 alle 6 ma solo nei luoghi dove possono crearsi assembramenti, altrimenti si rischia una sanzione. Eppure diversi sindaci avevano imposto già l’uso della mascherina all’aperto, visto che molti locali si affollavano e i giovani si accalcavano tra cene, feste e buffet. Il governo si è preso qualche giorno di tempo, ha monitorato i numeri dell’epidemia fino a Ferragosto, poi ha deciso di procedere con nuove regole e divieti. Il primo obbligo è quello di indossare la mascherina anche all’aperto, oltre che nei posti al chiuso ma aperti al pubblico. Per ora dalle 18 alle 6 nei luoghi ove possono formarsi assembramenti, ma la situazione resta in evoluzione, come la stessa epidemia di coronavirus.



