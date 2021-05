“Mascherine via? Solo quando avremo più vaccinati”/ Andreoni: “Gli adolescenti…”

Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, è intervenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio 2021, nella trasmissione “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone su Rai Uno. L’esperto ha parlato della possibilità di togliere le mascherine, sottolineando come questo non sia ancora il momento ideale per farlo: “Dobbiamo aspettare che ci siano più vaccinati e meno contagi, dunque che il virus circoli meno”.

Il professor Andreoni ha sottolineato inoltre il fatto che il vaccino completo ci difende dalla malattia, ma “possiamo comunque infettarci ed essere trasmettitori a nostra volta della malattia. Dobbiamo pertanto mantenere l’utilizzo della mascherina fino a quando il virus non smetterà di circolare, evitando così di infettare altre persone”.

MASSIMO ANDREONI: “FONDAMENTALE VACCINARE GLI ADOLESCENTI”

Massimo Andreoni ha successivamente affermato che in Inghilterra la nuova ondata Covid, legata alla variante indiana, va analizzata nei giusti termini: “La maggior parte dei casi ha riguardato persone non vaccinate, mentre in un numero minore di casi si è trattato di persone che hanno ricevuto una singola dose. I casi su due dosi, infine sono ridotti al lumicino”. Di conseguenza, si evince che funzioni al meglio il ciclo vaccinale completo, fondamentale in quanto “non dobbiamo fare circolare le varianti e impedire il loro arrivo. Non dimentichiamo che le varianti nascono anche spontaneamente tra noi. Dobbiamo mantenere alti la concentrazione e il controllo su quello che facciamo”. Sulle vaccinazioni ai giovani tra i 12 e i 15 anni, infine, Massimo Andreoni si è detto profondamente concorde con la necessità di eseguirle: “Con l’arrivo dell’autunno e la ripartenza delle scuole consiglio vivamente di vaccinare anche gli adolescenti, scelta che ci consentirà di avere l’immunità di gregge, con un numero sufficiente di persone vaccinate che impedirà al virus di circolare”.

