Maschi contro femmine/ Su Rai 2 il film con Fabio De Luigi e Paola Cortellesi

Maschi contro femmine, film di Rai 2 diretto da Fausto Brizzi

Maschi contro femmine va in onda oggi, 21 aprile, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Si tratta di un film che appartiene al genere cinematografico commedia e romantico e ha debuttato nell’anno 2010. Il regista di questo film risulta essere Fausto Brizzi, che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura in compagnia di Marco Martani, Massimiliano Bruno e Valeria di Napoli.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori molto famosi in Italia come Fabio de Luigi, Paola Cortellesi, Giorgia Wurth, Lucia Ocone, Giuseppe Cederna, Carla Signoris, Nicolas Vaporidis (oggi all’Isola dei Famosi), Paolo Ruffini, Chiara Francini, Francesco Pannofino, Luciana Litizzetto, Alessandro Preziosi, Claudio Bisio, Nancy Brilli ed Emilio Solfrizzi. Le musiche del film sono state realizzate da Bruno Zambrini mentre la fotografia è stata curata da Marcello Montarsi.

Maschi contro femmine, trama del film: storie che si intrecciano

Maschi contro femmine tratta di diverse storie che mostrano il rapporto di amore odio tra uomini e donne. La prima storia è quella di Walter Bertocchi, un uomo che a causa degli eventi della vita non riesce più ad avere rapporti intimi con la moglie. Questo evento mette in crisi il matrimonio e Walter crede di aver ormai attratto le attenzioni di una sua giocatrice, Eva Castelli. Walter infatti è un allenatore di pallavolo femminile. In questo triangolo amoroso, ci saranno risvolti inaspettati e anche emozionanti.

Poi c’è la storia di Diego che è un playboy incallito e un assurdo maschilista. Purtroppo, i suoi desideri devono fermarsi quando Diego riceve un rifiuto da una ragazza e inizia a soffrire di impotenza sessuale. A quel punto, le cose per lui cambieranno. C’è anche la storia di tre coinquilini, Ivan, Andrea e Marta che si innamorano di una ragazza bisessuale e da amici diventeranno contendenti. Infine, c’è la storia di Nicoletta, una donna che deve affrontare il divorzio e tutte le conseguenze che ne conseguono, cercando di comprendere se ama ancora il marito oppure se è finita davvero.

