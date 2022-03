Maserati Grecale, svelato nuovo Suv del Tridente/ Dal 2023 completamente elettrico

È stato svelato Maserati Grecale, il nuovo Suv del Tridente: un auto maneggevole, da guidare nella quotidianità, ma al tempo stesso di lusso. Il nome deriva dal vento mediterraneo che soffia da nord-est, in linea con i suoi predecessori della serie lanciata nel 1963. Il modello a quattro punte, tuttavia, questa volta è più compatto (lunghezza di circa 485 cm). Il design esterno incorpora tutti gli elementi caratteristici dell’azienda italiana produttrice: dalle tre feritoie sulla fiancata all’arma di Nettuno sul terzo montante.

Anche gli interni non hanno deluso in alcun modo gli appassionati. È sparita la leva del cambio sul tunnel centrale, mentre ci sono ancora le palette in alluminio fisse al piantone dello sterzo. L’oggetto che più rappresenta la trasformazione del Suv compatto, tuttavia, è l’orologio al centro plancia, che è un’icona dei classici interni del Tridente ma questa volta non è analogico, bensì digitale.

Maserati Grecale, svelato nuovo Suv del Tridente: a benzina oppure elettrico

Maserati Grecale, il nuovo Suv del Tridente che è stato svelato nelle scorse ore, sarà in vendita a partire dalla seconda metà del 2022 per quanto riguarda i modelli a benzina, ovvero con un ibrido leggero 2.0 a 4 cilindri e un 3.0 V6 bi-turbo. Gli allestimenti al momento del lancio saranno tre: GT (300 CV), Modena (330 CV) e Trofeo (530 CV). L’allestimento Primaserie sarà disponibile invece in tiratura limitata per le celebrazioni della nuova uscita del Suv compatto. I prezzi vanno da 74.470 euro per la GT, da 85.200 euro per la Modena e da 114.950 euro per la Trofeo.

Non è finita qui, però. Dal 2023, infatti, la Maserati Grecale verrà infatti lanciata in modalità completamente elettrica. La versione in questione del modello di Suv compatto si chiamerà Folgore, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli se non quelli relativi al fatto che monterà una batteria da 105 kWh e offrirà una coppia di 800 Nm.











