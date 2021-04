Maso Biggero, discografico Orietta Berti/ “Così salvò la nostra etichetta”

Maso Biggero, il discografico che negli anni Sessanta scoprì Orietta Berti, è tra gli ospiti della quarta puntata di Canzone segreta. Biggero omaggia la cantante ricordando i ‘bei vecchi tempi’, il periodo cioè in cui i due si incontrarono e iniziarono a lavorare al suo disco per l’estate, Tu sei quello. “Io ero capito che tu eri quella che poteva salvare la mia casa discografica”, dice Maso, giocando con le parole, e in particolare con il titolo della sua, della ‘loro’ canzone. Ma al centro dell’omaggio non c’è solo la carriera: “Ricordo il tuo matrimonio, io venni a vederti con il tuo Osvaldo, che era l’uomo che tu avevi scelto…”. Lui era quello. Si torna alla carriera: i successi che Orietta ha avuto in seguito, sostiene Maso, non hanno fatto altro che confermargli la sua intuizione iniziale. La Berti, dal canto suo, lo ringrazia di cuore: “Che bella sorpresa, mi ha portato indietro nel tempo…! Quanto è vero quello che ha detto… caro Maso! Vorrei tanto rivederti e riabbracciarti!”.

