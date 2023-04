MASQUERADE – LADRI D’AMORE/ L’irresistibile commedia umana di Bedos

Un affresco romantico della Costa Azzurra fatto di nostalgia e di giallo, un’opera che coniuga commedia e thriller e in cui nulla è veramente come sempre. Masquerade – Ladri d’amore di Nicolas Bedos è tra i film più interessanti della passata stagione cinematografica ed è ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

MAGIC MIKE – THE LAST DANCE/ La perfetta chiusura della trilogia

SINOSSI – Adrien, un attraente ballerino che ha dovuto lasciare la danza, spreca la sua giovinezza nell’ozio della Costa Azzurra, dove vive mantenuto da Martha, attempata ex star del cinema. Tutto cambia quando incontra la giovane e bellissima Margot ed è subito colpo di fulmine. Insieme, fantasticano su una vita migliore e mettono in piedi una truffa ai danni di un ricco imprenditore. In Masquerade nulla è come sembra.

Stasera in tv 27 aprile 2023/ Programmi Rai: Con Air su Rai 2

Presentato fuori concorso al 75° Festival di Cannes, Masquerade – Ladri d’amore è un affresco corale che parte da Adrien e Margot e si intreccia inesorabilmente con gli altri personaggi in scena. La trama è ricca di relazioni e colpi di scena, il tono è leggero ma ricco di momenti cinici ponendo l’accento su una società squallida impantanata nei suoi privilegi. Reduce dal bellissimo La Belle Epoque, Bedos conferma le sue grandi qualità da narratore soffermandosi su temi come il desiderio, il denaro, la gloria e l’illusione. Impossibile non citare la grande alchimia tra i protagonisti per un cast ricco di stelle: da Pierre Niney a Isabelle Adjani, passando per Francois Cluzet ed Emmanuelle Devos, fino alla “nostra” Laura Morante.

JK Rowling contro rappresentati irlandesi dell'Eurovision/ "Misogini": cos'è successo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA