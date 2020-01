“Massa”, gorilla muore a 48 anni/ Strage nello zoo di Krefeld, ecco cosa è successo

“Massa” è morto, addio al gorilla di 48 anni vittima della strage nello zoo di Krefeld. Si trattava dell’esemplare più vecchio nel programma europeo di riproduzione della specie considerata in via di estinzione. Durante la notte che ci ha portato al 2020 si è scatenato un rogo a causa di alcune latnerne cinesi che erano state lanciate in area al fianco dell’imponente struttura. Lo zoo si trova a circa quindici chilometri da Duesseldorf città tedesca e al suo interno c’erano decine di animali tra cui anche oranghi, scimpanzè, volpi volanti e persino uccelli tropicali. Il gorilla “Massa” era considerato un salvaspecie perchè utilizzato per evitare che la sua razza andasse in estinzione.

“Massa”, gorilla muore a 48 anni: il programma europeo di riproduzione

“Massa”, il gorilla morto a 48 anni, era stato designato all’interno dell’European Endangered Species Programme. Il programma europeo di riproduzione (EEP) è dedicato a quelle specie che sono in pericolo di estinzione. Questo progetto in questione prevede che ci sia un allevamento coordinato in diversi zoo di una specie che può essere considerata in pericolo. L’obiettivo ovvio che ne scaturisce è quello di rafforzare la razza per poi reintrodurre degli esemplari nuovi della stessa in natura. Il Guardian ha specificato come “le scimmie sono rimaste nell’edificio “Casa delle Scimmie” e una trentina di loro sono morte carbonizzate”. Per fortuna sono sopravvissuti Bally e Limbo, due scimpanzè, e una famiglia di gorilla.

