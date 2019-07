Massacra moglie incinta con un’accetta e beve veleno/ Bassano: coppia in fin di vita

Ha tentato di uccidere la moglie massacrandola a colpi di accetta, poi ha provato a togliersi la vita bevendo del veleno, pare acido muriatico. Un dramma incredibile che ha come base la folle gelosia tra coniugi, quello avvenuto nella notte a Marchesane, frazione di Bassano del Grappa, Vicenza. I protagonisti di questa storia, come riferisce RaiNews nell’edizione locale, un uomo ed una donna originari del Ghana ma da anni residente in città. Ora sono entrambi ricoverati in gravissime condizioni e rischiano la vita. Ad allertare le forze dell’ordine, è stata una coinquilina della coppia. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna ferita, dopo essere stata colpita al volto ed alla schiena con un’accetta, ed accasciata per terra in una pozza di sangue. Dalle prime informazioni non si esclude che la vittima possa essere incinta. L’uomo, anche lui ricoverato in condizioni drammatiche dopo aver tentato il suicidio, è attualmente piantonato in ospedale, nel reparto di rianimazione, in stato di arresto.

MASSACRA MOGLIE INCINTA CON UN’ACCETTA E TENTA SUICIDIO

Secondo quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, sarebbe stata una lite a generare l’assurdo episodio di violenza. Il marito avrebbe quindi massacrato la donna a colpi di accetta prima di ingerire dell’acido muriatico. Stando ad una prima ricostruzione della polizia, a scatenare l’ira dell’uomo, 43 anni, sarebbe stato un messaggio presente sul telefonino della moglie, sua coetanea, arrivato da un altro uomo. Da lì la furiosa lite fino al tentativo di omicidio seguito da quello di suicidio. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato la donna – si sospetta incinta di poche settimane – con una profonda ferita a volto e schiena. L’uomo, dopo aver ingerito del veleno ha aperto la stanza ed è sceso nel parcheggio dove però si è accasciato. Ora la stanza dove è avvenuto il tentato omicidio-suicidio si trova sotto sequestro così come l’arma dell’aggressione choc. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e disposto l’arresto del ghanese.

