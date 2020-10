Massacro a Phantom Hill/ Su Rete 4 il film di Earl Bellamy (oggi, 11 ottobre)

Massacro a Phantom Hill va in onda su Rete 4 alle ore 15,00 di oggi, 11 ottobre 2020, una pellicola nella quale regia e cast sono stati scelti tra i maggiori rappresentanti del genere. La regia fu affidata ad Earl Bellamy, scomparso da diversi anni, un grande “eroe” del cinema dagli anni ’50 agli anni ’90. Con Earl Bellamy attraversiamo le epoche, un regista tipicamente americano anche nei contenuti, le cui pellicole sono oramai da cineteca e meritano di essere tramandate nel tempo, una filmografia che soprattutto nel telefilm ha trovato i maggiori successi con la serie ‘Le avventure di Rin Tin Tin (The Adventures of Rin Tin Tin)’ nel cuore degli anni ’50 o, sempre in quegli anni, ‘Il cavaliere solitario (The Lone Ranger)’ per poi consacrare il regista definitivamente con ‘Lassie’, la dolce e appassionata storia del pastore scozzese più amato di tutti i tempi.

Nel cinema Bellamy lascia il segno con lungometraggi anche raffinati come nel caso di ‘La dolce vita… non piace ai mostri (Munster, Go Home!)’ o Il Robin Hood del Rio Grande (Blackjack Ketchum, Desperado), due grandi classici del cinema Western.

Nel cast di ‘Massacro a Phantom Hill’ troviamo protagonista Robert Fuller, ex wrestler approdato in seguito al grande schermo, conosciuto per le sue parti molto fisiche e avventurose, come in ‘The Brain from Planet Arous’, un film che narra di una classica invasione aliena vista con gli occhi degli anni ’50, quindi una fantascienza all’epoca rudimentale e un po’ retrò nel gusto, oppure, al fianco di Yul Brinner, in un grande classico, a suo tempo sequel, del cinema Western, ‘Il ritorno dei magnifici sette (Return of the Seven)’, un attore degno del film Rete 4.

Massacro a Phantom Hill, la trama del film

Massacro a Phantom Hill è ambientato in una località nel cuore del deserto texano, luogo nel quale un gruppo di soldati sudisti, alla fine della Guerra Civile americana, ha nascosto una cassa d’oro precedentemente trafugata. Vengono però catturati dai membri dell’Unione, i nordisti vincitori, e il leader della banda di ex soldati concorda la loro libertà in cambio della rivelazione dell’area in cui è ubicata e nascosta la cassa d’oro.

Partono per la spedizione quattro soldati nordisti e il capo dei ribelli: la destinazione è proprio Phantom Hill, la collina fantasma, ma, assieme a loro, è imposta anche la compagnia di una donna che deve lasciare la città per essere accompagnata altrove e il Texas è di strada. Dovranno in seguito organizzare il successivo viaggio per la signora solitaria.

Il problema principale è che Phantom Hill è su un territorio che l’Unione ha affidato ad una tribù Comanche, pellerossa solitamente non troppo inclini al dialogo, sarà quindi compito del gruppetto convincerli a lasciarli passare, senza difficoltà, nel loro territorio per compiere la missione. I Comanche non sono però propensi a concedere il transito sui loro terreni quindi la missione si prospetta dura e non facile per il gruppo di uomini, eppure il ribelle sudista e un paio di soldati dell’Unione arriveranno a Phantom Hill, ma cosa accadrà in seguito?



