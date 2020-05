MASSIMILIANO ALLEGRI, COMPAGNO AMBRA ANGIOLINI/ “Abbiamo entrambi vite complicate…”

Pubblicità

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini hanno trascorso questo periodo di lockdown rispettivamente a Livorno e a Brescia, le città in cui si sono stabiliti insieme ai loro figli avuti da precedenti relazioni. Con Francesco Renga, in particolare, la Angiolini è diventata madre di Leonardo (13 anni) e Jolanda (16), realizzando peraltro il sogno della maternità che aveva sin da piccola, mentre Allegri, insieme alla moglie Gloria, è diventato padre di Valentina. Più di recente, l’allenatore di calcio ha conosciuto un’altra donna, Claudia, con cui ha avuto il suo ultimogenito Giorgio. Un intreccio di relazioni non proprio canoniche, dunque, considerando anche che le sue storie sono sempre durate pochi anni, prima di naufragare. All’inizio della sua carriera pubblica, in particolare, l’allora calciatore fu attenzionato dalla stampa scandalistica in occasione di un matrimonio saltato a soli due giorni dalla data stabilita. Aveva 24 anni: adesso, però, diciamo che è meglio una decisione drastica a priori che un divorzio poi. Qualche tempo dopo, nel 1994, decise e confermò il suo sì alla moglie Gloria, salvo poi separarsene quattro anni più tardi.

Massimiliano Allegri, parla Ambra Angiolini: “È fuori moda come me”

Massimiliano Allegri è tornato a riempire le pagine dei rotocalchi dopo l’ufficialità avutasi circa il suo legame con Ambra Angiolini, la quale in più di un’intervista ha fatto riferimento a lui. L’attrice racconta così la sua vita personale, che a tratti sconfina in quella di Allegri. Lo fa sulle pagine di Vanity Fair: “Tutto quello che le ho raccontato, quello che ho vissuto è stato rilegato da un tipografo d’eccezione. Quel tipografo d’eccezione è Massimiliano. La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”.

Il lockdown di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini

Sempre a Vanity Fair, Ambra Angiolini ha parlato di come si è evoluto il suo rapporto con Massimiliano Allegri in queste settimane di lontananza a causa del Coronavirus. I due si sentono per telefono: “Siamo vecchio stile, più che videochiamate preferiamo semplici telefonate”, specifica lei. Che è convinta sia ‘giusto’ così come hanno scelto di viverlo: “Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia”.



