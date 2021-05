Massimiliano Allegri, compagno Ambra Angiolini/ Crisi? “Le cose stanno cambiando”

Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra Ambra Angiolini, nota attrice e conduttrice televisiva oggi sul palco del Concerto del 1º maggio, e Massimiliano Allegri, allenatore calcistico di dieci anni più grande a cui si era legata nel 2017. A svelarlo a Dipiù è una fonte vicina alla coppia, un presunto conoscente di Allegri, che al settimanale di gossip parla approfonditamente del loro rapporto e delle divergenze che lo caratterizzerebbero. “Le cose stanno cambiando”, si legge nell’intervista. Quanto afferma, effettivamente, è riscontrabile a partire dalla loro assenza mediatica che si protrae ormai da qualche tempo. “Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”, spiega la fonte, che preferisce mantenere l’anonimato. E prosegue: “Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri”. Le sue parole sono state interpretate come il segno inequivocabile che qualcosa tra i due si sarebbe rotto; nessun commento, per ora, da parte dei diretti interessati.

Ambra Angiolini e Diana Poloni, ex moglie e compagna Francesco Renga/ "Per stare con te..."

La vita privata di Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno sempre mantenuto un giusto riserbo sulla loro storia e, più in generale, sulla loro vita privata. Nessuno dei due è mai stato molto presente sui social, e non esistono, per esempio, foto di coppia condivise sui loro profili Instagram (almeno tra i post recenti). In questo, Ambra è stata piuttosto prudente: l’attrice, infatti, è madre di due figli nati dalla sua precedente relazione con Francesco Renga, Jolanda e Leonardo, ed è stata brava a non lasciarsi coinvolgere dal teatrino mediatico (per il suo bene e per quello dei ragazzi).

Allegri torna alla Juventus?/ Galeone: "Ho questa sensazione, lo chiamerà Elkann"

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sempre più distanti

A dire il vero, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non si sono mai nemmeno frequentati molto. Tuttora, i loro impegni professionali li tengono separati, e i due vivono a distanza di chilometri l’uno dall’altro (lei a Brescia e lui a Monte Carlo). Ambra ha appena completato le riprese del film La notte più lunga dell’anno, girato per gran parte a Potenza, mentre l’allenatore sarebbe in trattativa per un nuovo ruolo nel mondo del calcio. Si vocifera anche di un presunto riavvicinamento tra Ambra e Francesco Renga, cosa che effettivamente sarebbe auspicabile, dal momento che i due sono insieme mamma e papà di due ragazzi che hanno bisogno della loro vicinanza. E, possibilmente, hanno bisogno di loro insieme.

LEGGI ANCHE:

Francesco Renga/ "Felice con Diana Poloni. Ambra Angiolini? Un ricordo da Sanremo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA