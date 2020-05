MASSIMILIANO ALLEGRI, COMPAGNO DI AMBRA ANGIOLINI/ “Le nostre vite sono complicate”

Pubblicità

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini hanno trascorso il recente periodo di lockdown nelle rispettive città, Livorno e Brescia, in quelle stesse case in cui sono tuttora confinati in compagnia dei loro figli. “Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia”, ha fatto sapere Ambra in un’intervista al Corriere della Sera; lei, di contro, si trova a Brescia, dove si prende cura a tempo (quasi) pieno dei bambini nati dalla sua precedente relazione con Francesco Renga (Jolanda e Leonardo). Con quest’ultimo, per la cronaca, i rapporti sarebbero ottimi. La zona in cui risiede l’Angiolini è tra le più colpite dalla pandemia. In questi giorni, Ambra ha fatto il possibile per fiancheggiare i suoi concittadini, in primis come testimonial dell’iniziativa Sostieni Brescia lanciata a favore delle famiglie che versano in grave difficoltà economica. Quanto ad Allegri, ha dichiarato: “Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto”.

Nuove opportunità di carriera per Massimiliano Allegri

Non si hanno molte notizie circa la vita di Massimiliano Allegri dopo il suo ‘arrivederci’ alla panchina e al suo ruolo di coach. Tuttavia, stando alle indiscrezioni trapelate il mese scorso, l’allenatore di calcio sarebbe di nuovo pronto a gestire una squadra bianconera. No, non ‘la’ squadra bianconera, non la Juventus, ma il club inglese del Newcastle. È giunta voce infatti che i Magpies stiano per cambiare proprietario; se ciò venisse confermato, la squadra finirebbe nelle mani del principe ereditario Mohammad bin Salman. Costui avrebbe deciso di investire 344 milioni di euro nell’acquisto dell’80% delle azioni della società sportiva, affidando l’affare ad Amanda Staveley, che starebbe tuttora trattando con l’attuale proprietario Mike Ashley. Connesse alle voci sull’operazione quelle che parlano di un rilancio in generale del Newcastle, che – per l’appunto, in caso di esito positivo – andrebbe a coinvolgere anche il virtuoso tecnico nostrano.

Massimiliano Allegri: “Devo tornare ad allenare!”

Massimiliano Allegri, d’altro canto, sarebbe alla ricerca di una nuova stimolante occasione professionale al termine dell’anno sabbatico che si è preso dopo aver guidato la Juve all’ennesimo scudetto. Rispetto a tale ipotesi, un altro punto a favore sarebbe costituito dall’alto compenso promessogli dai sauditi, oltre all’arrivo al St James’ Park di giocatori di livello eccellente. È pur vero che il Newcastle non è l’unico club a volerlo: ad auspicare il suo arrivo, anche il Manchester United, l’Arsenal e il Paris Saint German. Lui non si sbilancia; solo ammette di ‘non vedere l’ora’ di tornare. A questo proposito, ad Afp, il compagno di Ambra Angiolini ha annunciato: “Ho ancora una piccola vacanza. Quanto resta? Tre mesi di vacanza? Quindi altri tre mesi di vacanza vanno bene. A settembre devo tornare ad allenare, se mi abituo troppo bene alle vacanze poi non lavoro più. Quindi devo tornare!”.



