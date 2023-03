Massimiliano Allegri e Nina Lange Barresi fidanzati/ Cena e sorrisi languidi: poi…

Massimiliano Allegri e Nina Lange Barresi pizzicati insieme a Milano

Dopo la fine della storia d’amore con Ambra Angiolini, nella vita di Massimiliano Allegri pare sia tornato l’amore. Il settimanale Chi, all’interno della rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 8 marzo, pubblica le foto di Allegri e di Nina Lange Barresi in quel di Milano. L’allenatore della Juventus e la consulente manageriale sono stati pizzicati insieme dopo aver cenato in un ristorante del capoluogo lombardo.

Tra i due non mancano sorrisi languidi e complici mentre, insieme, raggiungono l’auto di Allegri. Dopo essere saliti a bordo dell’auto, la coppia è entrata in un palazzo, non troppo distante da quello in cui ha avuto una convivenza con Ambra Angiolini.

Chi è Nina Lange Barresi

Massimiliano Allegri e Nina Lange Barresi sono stati pizzicati la prima volta insieme la scorsa estate, ma chi è la donna che avrebbe rapito il cuore dell’allenatore juventino dopo la fine dell’importante relazione con Ambra Angiolini? In realtà, di Nina Lange Barresi non si hanno molte informazioni.

Stando a quello che si legge sul settimanale Chi, pare che la donna lavori come consulente manageriale. Dovrebbe avere circa 50 anni e vivrebbe a Lugano dove lavorerebbe presso la società di consulenza, la Nimele SA. Stando a quanto riportato dall’Ufficio del registro di commercio di Ticino, come si legge su TuttoSport, la società di Nina si occupa di promozioni, sviluppo e gestione di iniziative imprenditoriali e commerciali.

