Massimiliano Allegri, fidanzato Ambra Angiolini/ Vuole allenare in Italia, l’Inter…

È uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio e della Juventus Massimiliano Allegri, fidanzato di Ambra Angiolini (quest’ultima ospite questo pomeriggio a “Verissimo”, nello studio televisivo di Silvia Toffanin). Eppure, nonostante la sua bacheca dei trofei sia ricca di allori, a cominciare dai cinque scudetti consecutivi agguantati nella sua trionfale parentesi torinese, esauritasi nel 2019, il tecnico livornese, da quel momento, è senza panchina. O meglio, la panchina potrebbe anche averla, ma non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro. Prima si è preso un anno sabbatico, nel quale ha osservato da casa la sua ormai ex squadra mettere le mani sul nono tricolore di fila, seppur con qualche affanno di troppo rispetto all’andamento riscontrato sotto la sua gestione, mentre in estate ha scelto di attendere e rimandare ancora una volta la decisione, che, tuttavia, non dovrebbe tardare molto ad arrivare, viste e considerate anche certe dinamiche che si stanno sviluppando nell’universo pallonaro…

MASSIMILIANO ALLEGRI: DOPO MILAN E JUVENTUS ALLENERÀ L’INTER?

Gli sceicchi del PSG erano pronti a ricoprire di milioni di euro Massimiliano Allegri per porlo alla guida della squadra attualmente più forte della Ligue 1, ma qualcosa non ha funzionato e probabilmente non si tratta solo dello scarso appeal esercitato dal campionato francese. Il cuore di Max, come detto, batte per la bella Ambra Angiolini e la loro love story procede a gonfie vele. “Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”, ha detto di lui un’innamorata Ambra. Ecco perché il tecnico preferirebbe non allontanarsi troppo da Brescia, dove risiede la showgirl, privilegiando così un’opzione italiana. Se un suo ritorno al Milan o alla Juventus rappresenta un’ipotesi al momento da scartare (Pioli ha portato i rossoneri in vetta alla Serie A, Pirlo sta iniziando a ingranare), l’opzione Inter potrebbe essere invece molto più realistica di quel che possa sembrare.

MASSIMILIANO ALLEGRI: PERCHÉ POTREBBE ANDARE ALL’INTER

Va da sé che, alla luce della premessa sentimentale effettuata, per Massimiliano Allegri un contratto con il club nerazzurro potrebbe rappresentare la soluzione ideale: Milano non dista poi così tanto da Brescia e l’Inter è una squadra competitiva e in grado di lottare su tutti i fronti, visto e considerato il parco giocatori a disposizione dell’attuale tecnico dei meneghini, quell’Antonio Conte che Allegri sostituì anche alla Juventus nella turbolenta estate del 2014. Già, proprio Conte pare essere divenuto il problema della società interista: la dirigenza ha fatto di tutto in estate per assecondare le sue idee di mercato, prelevando anche giocatori anagraficamente poco futuribili (su tutti, Arturo Vidal) e che finora non hanno dato le risposte che ci si attendeva da loro. Non solo: i risultati giunti fino a questo momento sono ben lontani da quelli auspicati dall’Inter e dai suoi tifosi in estate e anche Beppe Marotta, fido scudiero dell’allenatore salentino, comincia ad arrampicarsi sugli specchi per difenderlo a spada tratta. Max Allegri attende sviluppi: in caso di flop in Champions League (i milanesi sono al momento ultimi nel loro girone), l’accordo con i nerazzurri potrebbe non tardare ad arrivare.



