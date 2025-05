MASSIMILIANO ALLEGRI HA FIRMATO PER IL MILAN, CI SIAMO!

Era nell’aria, ora è fatta: Massimiliano Allegri ha firmato per il Milan. Dopo la parentesi 2010-2014 con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, il tecnico livornese ritornerà a San Siro per guidare la squadra rossonera dopo l’ultima difficile annata.

Calciomercato Milan/ Aspettando Allegri si pensa a Chiesa, Bennacer può tornare dall'OM (29 maggio 2025)

Né Fonseca prima né Conceicao dopo sono riusciti a dare un senso a questa stagione, a parte la vittoria di una Supercoppa Italiana che a conti fatti non ha cancellato le delusioni in Champions League e soprattuto in campionato.

Va ricordato infatti che i rossoneri il prossimo anno non parteciperanno a nessuna competizione europea dunque si tratta di un anno zero, dove serve una rivoluzione, a partire dall’arrivo di Igli Tare in dirigenza fino a quello di Massimiliano Allegri sulla panchina.

Calciomercato Milan News/ Tare vuole Allegri come nuovo allenatore: le mosse (28 maggio 2025)

MASSIMILIANO ALLEGRI HA FIRMATO PER IL MILAN, I DETTAGLI DEL CONTRATTO

Massimiliano Allegri ha firmato per il Milan. Arrivano le conferme, come quella di Fabrizio Romano che con il suo consueto “here we go” ha annunciato ufficiosamente il ritorno di Allegri a Milano dopo la doppia parentesi alla Juventus.