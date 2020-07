Massimiliano Allegri torna al Milan?/ Nei piani di Bernard Arnault acquisti e ritorni

I sedicenti esperti di sport, spesso relegati a bordo campo o davanti agli schermi televisivi, erano già pronti a dire la propria su Ralf Rangnick e il suo arrivo al Milan ma se così non fosse? In queste ore il destino dei Diavoli potrebbe dipendere da un incontro che potrebbe scrivere la storia della società e, magari, regalare ai tifosi una lunga era di vittorie e di titoli proprio come successe sotto la “guida” di Berlusconi. Di cosa stiamo parlando? Del possibile ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, uno dei sogni proibiti del possibile acquirente della squadra, l’imprenditore francese Bernard Arnault. Non è la prima volta che si parla dell’interessamento del re del lusso al Milan ma sembra che le trattative siano più attive che mai.

MASSIMILIANO ALLEGRI TORNA AL MILAN PER VOLERE DI BERNARD ARNAULT?

Il futuro del Milan si giocherà sul tavolo del presunto incontro tra Arnault e Gordon Singer, proprietario del fondo Elliott che, secondo il quotidiano La Repubblica, potrebbe riportare alla base Ariedo Braida come direttore sportivo e l’ex Massimiliano Allegri. Sogno proibito? Rimane Messi che potrebbe essere il primo colpo di mercato messo a punto dal possibile investitore milionario sperando, a sua volta, che tutto questo possa portare lustro ai suoi marchi e non solo perché Milano è la città del lusso e della moda ma anche perché in ballo ci sarebbe la questione dello stadio di proprietà i cui spazi esterni faranno gola a tutti. Questo mese di luglio porterà consiglio e novità ai fan del Milan? Al momento sono solo voci e quindi tutto è da prendere con le pinze soprattutto in questo momento di crisi e pandemia che sta mettendo tutti in ginocchio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA