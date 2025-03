Malattia Massimiliano Bruno, dal tumore all’occhio al successo come attore e regista: “Temevo di morire”

Caterina Balivo anche nella puntata di oggi de La volta buona avrà un ricco parterre di ospiti tra cui Massimiliano Bruno chi è? L’attore e regista è nato a Roma nel giugno del 1970 e dunque ha quasi 55 anni da genitori originari della Calabria, padre avvocato e madre insegnante di suola media. Dopo il diploma segue un laboratorio teatrale e da lì la sua passione diventa un vero e proprio lavoro. L’esordio come attore avviene nel 1997 nella fiction con protagonista Nino Manfredi Linda e il Brigadiere ma i suoi ruoli più importanti sono in Boris e L’Ispettore Coliandro. Nel 2011, invece, arriva l’esordio alla regia con il film Nessuno Mi può giudicare interpretato da Paola Cortellesi, e poi Non ci resta che il crimine, Beata Ignoranza e tanti altri.

Nella vita privata, purtroppo, c’è spazio anche per la malattia Massimiliano Bruno. L’attore e regista a 38 anni si ammala di melanoma all’occhio, si è dovuto sottoporre a cicli di chemioterapia e a 11 operazioni per cercare di salvargli la vista ma purtroppo alla fine l’ha persa. È stato un periodo duro e pesante. Bruno, in un’intervista riportata da Il Messaggero ha rivelato: “Diagnosticato un tumore devastante e fino ai 47 anni non ho avuto tempo per i pensieri positivi.” Ha poi aggiunto che ha dovuto concentrare tutte le sue energie nel cercare di gestire e contrastare la malattia. Del suo tumore Massimiliano Bruno non ne ha mai parlato prima perché nutre un certo pregiudizio nei confronti di chi racconta le malattie mentre le vive. Oggi è guarito ma ha ammesso di aver ancora paura e di non sottovalutare il pericolo di metastasi.

Sara Baccarini, chi è la compagna di Massimiliano Bruno: “Con lei e mio figlio Adriano sono felice”

“Quando pensi che potresti morire si scatenano pensieri di urgenza che prima non avevi mai fatto, non avevi il tempo” ha rivelato sulla suaPer fortuna a stargli vicino in quel periodo c’era l’ex compagna Barbara, oggi invece c’èI due non sono sposati ma stanno insieme da alcuni anni. Sara Baccarini è anche lei un’attrice è nata nel 1991 ed ha 31 anni, 21 in meno di Bruno. Ha recitato in molti film diretti dal regista tra cui l’ultimo Non ci resta che il crimine – La Serie. In numerose interviste i due hanno ammesso di non notare la differenza d’età e di aver costruito nel tempo un rapporto basato su rispetto, divertimento e interessi comuni. Nel maggio dello scorso anno è nati il loroche seppure non li fa dormire riempie le loro giornate: “Sono felice” ha ammesso il regista.