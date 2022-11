Massimiliano Buzzanca: “Mio padre Lando sta meglio”/ “Se pesa 50 kg? Falso! Ha demenza senile, è spaventato”

Lando Buzzanca, come sta davvero? Massimiliano Buzzanca smentisce le accuse del dottor Tomasselli a Pomeriggio 5

Come sta davvero Lando Buzzanca? Si riapre il capitolo sulle condizioni di salute del noto attore che di recente è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta. Eppure il presunto medico di fiducia di Lando – il dottor Tommaselli – che dice di aver avuto per anni l’attore in cura, lancia un drammatico allarme: “È rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito. – e ancora – La mente di Lando è integra. Di oggi resta un 10% di Lando. È un uomo rattrappito, peserà 50 chili.” Parole che Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, nega, dichiarando di non conoscere affatto questo ‘sedicente medico’.

Massimiliano Buzzanca, ospite in collegamento a Pomeriggio 5, è una furia e spiega quali sono le condizioni di suo padre: “L’ho visto stamattina. Sta meglio, ho visto che ha mangiato tutto quello che gli hanno portato, anche in maniera vorace e davanti a me. Abbiamo parlato ma non mi ha riconosciuto.”

Massimiliano Buzzanca racconta anche quello che è lo stato psicologico del padre Lando: “Vedo che è come se fosse un cucciolo spaventato perché la botta che ha preso scivolando dalla carrozzina evidentemente lo ha disturbato… Purtroppo papà, soffrendo di demenza senile, è spaventato.” In merito alle parole dell’uomo che si dice medico di fiducia di Lando Buzzanca, Massimiliano sbotta: “Questo signore non è il medico di famiglia! Io fino al 2019 ho seguito mio padre e non ho mai conosciuto questo signore. È un emerito sconosciuto che millanta una situazione che non esiste.”

L’ultima battuta è di Roberto Alessi che svela di aver letto un’Ansa che rivelava la volontà di Massimiliano di denunciare l’RSA in cui si trovava suo padre per negligenza. Lui conferma, lasciando ad Alessi la parola per un consiglio: “Allora portalo a casa tuo padre quando uscirà dall’ospedale!”











