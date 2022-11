Massimiliano Buzzanca: “Papà Lando sarà trasferito in centro di riabilitazione motoria”/ “Non sta bene ma…”

Come sta Lando Buzzanca? Nuovi aggiornamenti dal figlio Massimiliano

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Lando Buzzanca. L’attore 87enne si trova attualmente al policlinico Gemelli di Roma dopo una caduta dalla sedia a rotelle nella RSA in cui si trova ormai da mesi. Il figlio Massimiliano è tornato a parlare delle sue condizioni, rilasciando una dichiarazione all’agenzia AdnKronos.

“All’inizio della prossima settimana, papà lascerà il policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato dopo la caduta e la rottura del femore, per essere trasferito in un centro specializzato di riabilitazione motoria”, ha annunciato Massimiliano Buzzanca, già ieri ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per replicare alle accuse del dottor Tomaselli.

Massimiliano Buzzanca ha proseguito spiegando che la situazione di suo padre resta stabile: “Le sue condizioni, ovviamente, non sono floride ma nessun allarme” ha aggiunto il figlio dell’attore, “papà resta stazionario, mangia, dorme, si sveglia, si lamenta”. Massimiliano Buzzanca ha già rivelato che suo padre è affetto da una grave demenza senile e nell’intervista rilasciata oggi ha ribadito che: “Purtroppo, a livello cognitivo, con la testa non ci sta più da un bel po’ di tempo e lì c’è ben poco da fare”. Ha quindi concluso “speriamo di riuscire a far passare al suo fisico lo shock subìto per la caduta. Vedremo poi se ci saranno anche le condizioni per riportarlo a casa e coccolarcelo in famiglia“. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lando Buzzanca arriveranno dunque nei prossimi giorni quando l’attore lascerà il policlinico Gemelli.

